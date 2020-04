Jim Walford zal zijn gitaar nooit meer bespelen

James ‘Jim’ Walford is nog geen twintig als hij sterft in Voorst. Ver weg van zijn woonplaats Souris op het platteland van de Canadese provincie Manitoba en ver weg van zijn familie, een arm plattelandsgezin met militaire roots.

Familieleden van zowel moederskant als vaderskant hebben hun land in de Eerste Wereldoorlog gediend. Vader Walter werkt bij de spoorwegen en is vaak langere tijd van huis. Daarom brengt het gezin zoveel mogelijk tijd met elkaar door, als hij wel thuis is.

Jim is een vrolijk, avontuurlijk joch en hij houdt van gitaarspelen en ijshockey, een populaire sport in Souris waar de winters lang en koud zijn. Ook is hij gek van auto's en hij wil later automonteur worden. Maar eerst gaat hij in dienst, want hij is wel toe aan wat avontuur buiten de kleine gemeenschap van Souris.

Operatie Cannonshot

Hij krijgt in Engeland zijn militaire opleiding, waar hij voor de eerste keer een vuurwapen afschiet. In Italië krijgt hij zijn letterlijke vuurdoop en uiteindelijk komt hij eind maart op een verzamelpunt bij Epse terecht. Hier verzamelen de troepen zich voor operatie Cannonshot, de oversteek van de IJssel op 11 april. Jim haalt de overkant, maar sneuvelt vlak daarna in Voorst.

Als dankbetuiging voor zijn inzet tijdens de oorlog heeft de Canadese overheid van de provincie Manitoba een meer naar hem vernoemd, Lake Walford. Zijn laatste rustplaats is in Groesbeek.

Kijk hier voor het verhaal van Jim Walford:





De Eregalerij komt tot stand mede dankzij Faces to Graves, Jan Braakman en Jan Vos.Voor meer oorlogshelden bezoek de websites.