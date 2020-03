KIJK TERUG | Antwoorden op corona-vragen en doe je alternatieve groetjes

Kunnen we nog wel naar verjaardagen? Of mag ik nog bij mijn oma op bezoek? Er leven een hoop vragen rondom het coronavirus. En wij proberen ze allemaal te behandelen. Daarom zijn er deze hele week speciale live-uitzendingen van De Week van Gelderland (na het nieuws) waarin kijkers vragen kunnen stellen over het coronavirus.

Ook is er een nieuwe rubriek: Groetjes Aan. In die rubriek kun jij de groetjes doen aan bijvoorbeeld opa en oma die je niet kan bezoeken, een oom die je wil verrassen of een tante die jarig is. Kijk onder de livestream hoe je je groetjes kan versturen!

Kijk hier de uitzending terug:

Elke werkdag om 17.20 uur worden deze videoboodschappen uitgezonden in onze extra TV-uitzending over corona. Met dit initiatief willen we mensen een hart onder de riem steken in tijden van het corona-virus.

Wil jij een videoboodschap inspreken? Dat kan! Maak een video op je telefoon en zend hem hieronder in. (klik op de videopictogram)

Als je een videoboodschap upload ga je mee akkoord dat dit op televisie, radio of social media worden uitgezonden of gedeeld. Door de hoeveelheid aanmeldingen kunnen wij niet laten weten wanneer het wordt uitgezonden. Houd de uitzending in de gaten.

Gasten Brahma en Suzie Geurtsen

Ashis Brahma, die als arts infectieziekten verbonden is aan de GGD Noord- en Oost-Nederland, zal dagelijks tussen 17.20 en 17.45 uur alle vragen beantwoorden.

Maandagavond zijn Ashish Brahma van de GGD en gedragspsycholoog Suzie Geurtsen te gast.

Heb jij ook een vraag? Die kan je hier kwijt:

e-mail op corona@gld.nl

WhatsApp op 06 - 22 05 43 52

Twitter op @OmroepGLD

een privébericht op Facebook

De uitzending is ook live te volgen via TV Gelderland

Daarnaast beantwoordt ook Radio Gelderland dagelijks tussen 13.00 en 13.30 vragen. In het lunchprogramma stelt presentatrice Irene ten Voorde deze vragen aan een arts van de GGD en een internist-infectioloog van het Nijmeegse Radboudumc.