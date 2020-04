Chesley Nightingale keert niet terug naar Canada

Chesley Edwin Nightingale uit New Liskeard, Canada wordt geboren op 28 januari 1915 als jongste in een gezin van vier. Hij is geen studiebol, blijft een paar keer zitten op de basisschool, maar in sport is hij wel heel goed; als ijshockeyer schopt hij het redelijk ver bij de jeugd. En ‘s zomers speelt hij graag honkbal of voetbal.

Als hij wat ouder en serieuzer wordt, zet hij zich in voor de kerk. Chesley is houtbewerker voordat hij zich aanmeldt voor het leger. Volgens de keuringsarts is hij klein van stuk, enigszins langzaam en terughoudend, maar wel voorkomend, hardwerkend en standvastig. Hij wordt ingedeeld bij de Black Watch, het Royal Highland Regiment of Canada.

In de zomer van 1944 krijgt Chesley bericht dat hij naar Europa moet. Voor zijn vertrek krijgt hij nog verlof om afscheid te nemen van zijn vrouw Vida en zijn twee kinderen. Als ze hem in augustus 1944 uitzwaaien, weten ze niet dat ze hem nooit meer zullen zien.

In april 1945 steekt Chesley met zijn regiment het Twentekanaal over en trekt in noordelijke richting naar het dorpje Laren. De zware Duitse tegenstand daar wordt hem fataal. Hij sneuvelt op 5 april 1945. Zijn lichaam ligt op de Canadese begraafplaats in Holten.

Kijk hier voor het verhaal van Chesley Nightingale:

De Eregalerij komt tot stand mede dankzij Faces to Graves, Jan Braakman en Jan Vos.Voor meer oorlogshelden bezoek de websites.