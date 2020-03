'Over apothekers hoor je niets', medewerkers Eerbeek in zonnetje gezet

'Alle mensen in de zorg worden in het zonnetje gezet, maar over de apothekers hoor je niets', zegt Gea, vlak voordat ze haar dochter gaat verrassen. 'Die meiden beginnen 's ochtends om 6.00 uur en werken vaak door tot laat in de avond om alles rond te krijgen.'

Volgens Gea is er een enorme run op medicijnen ontstaan, omdat mensen bang zijn voor een medicijntekort. 'Als ze 's avonds thuiskomt moet ze ook nog haar twee kinderen lesgeven, ik vind echt dat ze dit verdiend.'

Verrassing

En dus toog Gea samen met verslaggever Frank Oosterwegel en een tas vol verrassingen naar de apotheek in Eerbeek om daar haar werkende dochter te overvallen en het Omroep Gelderland-verrassingspakket te overhandigen.

