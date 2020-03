Hulp gezocht om tekort aan mondkapjes op te lossen

Normaal maken ze draagdoeken in een naaiatelier in Wijchen. Maar op verzoek van mensen uit de zorg maken ze nu mondkapjes om mensen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. En ze kunnen hulp gebruiken door mensen die vanuit huis met een naaimachine aan de slag willen.

Het zijn lastige tijden. Overal, zakelijk en privé, constateren ze ook bij naaiatelier ByKay van Kay Poelen in Wijchen. Dat merken ze zelf ook. In plaats van op een drukke babybeurs in Brussel, zijn ze thuis. Winkels annuleren bestellingen, met het oog op sluiting.

Noodkreet uit zorg

Al dagen liepen ze met het idee om mondkapjes te gaan maken, vanwege het grote tekort. Ondertussen kwam vanuit de zorg een noodkreet. Een vriendin van Poelen die werkt in de thuiszorg in Beuningen, trok aan de bel: 'We hebben gewoon niks meer, het is op.' Nu zijn ze dan ook echt begonnen, volgens de richtlijnen van het RIVM die ze vanuit de thuiszorg hebben gekregen.

Keukenrol als filter

Binnenin zit een vakje waar dubbelgevouwen keukenrol in kan, als filter. 'Of een koffiefilter bijvoorbeeld', zegt Kay. Ze zijn uitwasbaar, herbruikbaar en gemaakt van restanten stof. Wie wil helpen wordt gevraagd zich te melden. Ik kan zorgen dat mensen de richtlijnen en het patroon krijgen.' Dan kunnen ze vanuit huis met een naaimachine aan de slag. 'We hebben zoveel verzoeken dat we ze op dit moment niet aankunnen.'

En wie mondkapjes nodig heeft kan dat ook laten weten. Mensen uit de zorg krijgen ze gratis. Bedrijven betalen alleen een vergoeding voor gemaakte uren. Het RIVM stelt overigens dat mondkapjes in het dagelijks leven geen meerwaarde hebben en adviseert ze alleen voor medisch personeel. Voor die groep hopen ze in Wijchen de komende tijd zoveel mogelijk herbruikbare mondkapjes te maken en daarmee het tekort aan te pakken.