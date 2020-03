Zieke Paul krijgt desinfecterende handgel na noodoproep

'Wij willen graag de mensen bedanken voor desinfecterende handgel die wij hebben gekregen naar aanleiding van onze oproep in Gelderland Helpt', laat het echtpaar Beens in een reactie weten.

Vorige week deed Elly een noodoproep bij presentator Rob Kleijs in zijn uitzending op Radio Gelderland omdat zij geen handgel meer in huis hadden. 'Mijn man Paul van 63 heeft lymfeklierkanker en krijgt hiervoor chemotherapie. Voor ons is handgel erg belangrijk omdat hij heel kwetsbaar is.'

Het echtpaar liep tegen het probleem aan dat overal de desinfecterende handgel was uitverkocht. 'Ik snap dat mensen angstig en in paniek zijn en het massaal inslaan, maar daardoor zitten wij nu in de problemen.'

Luister hier naar de oproep van Elly en Paul:

'Ze waarschuwen ons niet voor niks'

Elly en Paul maken zich extra zorgen en passen extra goed op vanwege het coronavirus. 'We blijven zoveel mogelijk binnen en houden ons aan de regels. Ook binnen in huis houden wij 1,5 meter afstand. Ze waarschuwen ons niet voor niks', benadrukt Elly.

Na hun oproep kwamen er verschillende tips binnen, maar er waren ook mensen die handgelflesjes bij de omroep kwamen afgeven. 'We zijn er ontzettend blij mee en mooi om te zien dat we zoveel voor elkaar kunnen betekenen op dit moment. Dat is heel fijn.'

Luister hier hoe Elly en Paul Gelderland bedanken:



Heeft u ook een hulpvraag? Laat het de redactie van Gelderland Helpt weten, zodat wij er ook voor u kunnen zijn.

Het platform Gelderland Helpt zet tv, radio en internet in om Gelderlanders elkaar vrijwillig te laten helpen. In tijden van het coronavirus zetten veel Gelderlanders zich in voor provinciegenoten om elkaar te helpen. Elke werkdag om 17.20 uur worden er hulpvragen beantwoord in de Gelderland Helpt Q&A. Of kijk op onze Facebookgroep Coronahulp Gelderland Helpt voor initiatieven.