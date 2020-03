Gelders zuivelontbijt voor ouderen genomineerd voor prestigieuze prijs

'We zijn supertrots. Het is een ontbijt waar we heel erg lang aan gewerkt hebben om dan genomineerd te worden voor zo'n prestigieuze prijs voelt als een bekroning op het werk.' zegt Marjanne Prins, terwijl ze een bakje van het zuivelontbijt opentrekt om het te demonstreren. 'Voor ouderen waren er eigenlijk geen kant en klare ontbijten die voldeden aan de wetenschappelijke richtlijnen van wat ze aan voedingsstoffen nodig hebben.'

Kijk hier naar een reportage over het ontbijt:

Bolletjes voor de spieropbouw

En dus besloot Marjanne Prins zo'n ontbijt met behulp van professor Wija van Staveren van de Wageningen Universiteit zelf te ontwikkelen. Het BonDuo ontbijt bestaat uit een potje zuivel waarin vitamine D is verwerkt. Maar het belangrijkste onderdeel zijn de bijgevoegde bolletjes chocolade, die bomvol eiwitten zitten. Dat is goed voor spieropbouw.

Ouder = minder spiermassa

De diëtiste roert de bolletjes door de zuivel en vertelt: 'Heel veel mensen weten niet, dat als we ouder zijn, we minder spiermassa hebben. We beginnen al op ons vijfendertigste spiermassa te verliezen. Prins laat een foto van een dwarsdoorsnede van een been zien: 'Bij een eenentwintig-jarige lijkt het op een mooie tournedos. Goed vlees. Maar als je gezond en zestig bent, lijkt het veel meer op een sucadelapje. En de enige wapens die we tegen dat spierverlies kunnen inzetten, zijn beweging en goede voeding en die twee gaan hand in hand.'

Marjanne Prins heeft patent gekregen op haar gezonde ontbijt voor ouderen. Of het ontbijt van Marjanne Prins werkelijk de Jaarprijs Goede Voeding 2020 wint, weten we op 7 april.