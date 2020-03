Voorwaardelijke celstraf voor misbruik met Makro-pas

Een 48-jarige ex-docent van het Jongerenhuis in Harreveld is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 maand.

Volgens de rechtbank heeft de man in een periode van 21 maanden twee keer zoveel geld uitgegeven dan was toegestaan door de school. De man verrijkte zichzelf op die manier tot een bedrag van bijna 7.000 euro. Hij maakte misbruik van het in hem gestelde vertrouwen.

Makro-pas

De man werkte voor 0,9 fte op de scholengemeenschap en kon fulltime aan het werk, maar had niet veel aan het extra salaris omdat hij vanwege een eerder faillissement nog in de schuldsanering zat. Er zou direct beslag worden gelegd op de extra verdiensten.

Daarop kwam de school met een bijzondere constructie: de toenmalige inwoner van Doetinchem mocht met een Makro-pas van school niet alleen spullen halen voor de school, maar ook voor zichzelf. Volgens de school ging het om een maandelijks bedrag van 250 euro voor privé-gebruik, volgens de ex-docent om 350 euro. Er waren op de school drie Makro-passen in omloop en de man leende zijn pas meerdere malen uit aan collega's, vertelde hij tijdens de zitting.

'Qua fatsoen door ondergrens'

Advocaat Huisman van de voormalige docent was tijdens de zitting des duivels over de gang van zaken bij het OM en de rechtbank: 'Dit is een frustrerend dossier. Het is een bron van onoverzichtelijkheid. Ik heb keer op keer gevraagd naar de vooruitgang, maar heb nooit een antwoord gekregen. Qua fatsoen is dit ver door de ondergrens.'

De rechtbank gaat hierin mee en houdt daarom bij de strafoplegging rekening met het feit dat de redelijke termijn van 2 jaar is overschreden. Ook weegt de rechtbank mee dat de man een blanco strafblad had en daarom krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 1 maand, met een proeftijd van 1 jaar. De officier van justitie eiste een taakstraf van 80 uur.