Corona verstoort 'grand opening' bospaviljoen Ugchelen

Etablissement De Ugchelse Berg bij Het Leesten is sinds jaar en dag vaste prik voor wandelaars en toeristen. Toch besloot Kamphorst zich op een nieuw avontuur te storten, vlak om de hoek.

Jarenlang plannen en sparen gingen er voor Kamphorst aan vooraf. Begin april zou het nieuwe paviljoen eindelijk de deuren openen met een 'grand opening'. Maar de corona-uitbraak gooit ook hier roet in het eten.

Potdicht, maar er is ruimte

Kamphorst is echter niet voor een gat te vangen. Eén voor één kunnen mensen nog altijd een kopje koffie of iets te eten bestellen bij zijn oude paviljoentje, dat voorlopig openblijft.

Foto: Omroep Gelderland

Het terras zit potdicht, maar in de wijde omtrek is genoeg ruimte om - op geruime afstand van elkaar - te genieten van een versnapering in de frisse lentezon.

Plan in duigen

Toch is Kamphorst bezorgd: 'Het doet mij best veel. Je ziel en zaligheid zit erin; het is een plan van jaren. Nu sta je op het punt die verhuizing te maken, daar heb je een plan voor. Dat plan valt nu in duigen.'

Uitstel, geen afstel

Er is ook hoop, zegt de lokale ondernemer: 'We zullen er er even op moeten bijschaven, maar dan gaat het straks gewoon allemaal goed komen', denkt hij. Zijn collega Jaël Bergwerff van Staatsbosbeheer denkt er net zo over: 'Uitstel, maar geen afstel. Daar komt het eigenlijk op neer.'