Bizarre ontsnapping: man ramt door hekken heen en rijdt op politiewagen in

De politie zegt dat al vrij snel duidelijk was dat de man niet zat te wachten op een controle. Toen hij gestopt werd, deed hij direct zijn auto op slot. Hij zette zijn auto in de achteruit en gaf gas. Daarbij reed hij bijna de agent aan. De man ramde vervolgens meerdere keren de politieauto en reed daarna door twee hekwerken heen.

Overgestapt in andere auto

De man uit Hattemerbroek ontsnapte, maar inmiddels waren er ook meerdere politieauto's opgeroepen en werd er met een helikopter mee gezocht. Daarnaast werd via Burgernet een oproep gedaan met daarin het signalement van de verdachte. Dat leverde genoeg informatie op om te kunnen achterhalen dat de man op de N50 een aanrijding had gehad en Kampen in was gereden. Ook werd duidelijk dat hij inmiddels in een andere auto was gestapt. Zijn eigen auto werd in Kampen beschadigd teruggevonden.

Harddrugs, hennepkwekerij en verboden wapens

Uiteindelijk wisten agenten de man op de N307 richting Dronten te vinden. Hij zat tussen de bestuurdersstoel en de achterbank onder een jas verstopt. Later werd ook duidelijk waarom hij weg wilde komen van de politie. In zijn auto, die in Kampen bleef staan, vonden agenten harddrugs en pepperspray. In zijn woning in Hattemerbroek bleek een hennepkwekerij te zitten en lagen verboden wapens.



De man zit nog altijd vast.