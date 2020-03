Prins koning te rijk met ontheffing, maar of hij er gebruik van maakt?

Koos Prins, groothandel in groente en fruit, krijgt van de gemeente Winterswijk een ontheffing om bloemkolen, bakjes rauwkost en bananen tijdelijk vanuit zijn pand aan de Koningsweg in Winterswijk te verkopen. De ontheffing blijft van kracht zolang de lokale warenmarkt verboden is vanwege corona.

Hoewel Prins zich de koning te rijk voelt met de ontheffing houdt hij nog een slag om de arm voor wat betreft de verkoop aan particulieren in zijn groothandel. 'Dat gaan we intern nog overleggen', zegt Prins. 'Het komt heel erg dichtbij nu.'

Boven verwachting

De groenteman doelt op de risico's van besmetting in de hal tussen klant en verkoper. Bestelde groenten en fruit kunnen al wel afgehaald worden. 'En we zijn ook begonnen met bezorgen via onze Facebookpagina en dat gaat boven verwachting. Het telefoonnummer wordt goed rondgedeeld.'

Prins, die ook voorzitter is van de marktvereniging in Winterswijk, neemt op korte termijn een beslissing of hij vanuit zijn groothandel aan particuliere klanten gaat verkopen. 'We kregen de ontheffing vrijdagavond en zaterdag waren we druk met de markt in Doetinchem, waar het druk was. Vandaag ben ik op de veiling, want een aantal klanten moet ik blijven beleveren.'