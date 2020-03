CORONA-SPREEKUUR: Kan ik mijn baard nog laten staan en gewoon post aannemen?

Elke dag beantwoorden deskundigen op Radio Gelderland vragen van luisteraars over het coronavirus. Dit zijn de zes meest opvallende vragen van vandaag, beantwoord door Chantal Bleeker infectioloog bij het Radboudumc in Nijmegen.

1. Kunnen mannen hun baard nog laten staan? Er blijft toch van alles in hangen!

Bleeker lacht. 'Ik zou niet willen zeggen dat alle baarden eraf moeten. In die baard kunnen dingen blijven hangen, maar een baard zelf produceert geen druppeltjes die de lucht in geslingerd kunnen worden. Dus de kans dat deze mensen iemand anders besmetten - anders dan degenen met wie ze echt intiem zijn, zal ik maar zeggen - is er eigenlijk niet.'

2. Mijn vriendin (60) en ik (66) zijn beide hartpatiënt en hebben elkaar al drie weken niet gezien. Mag dat toch?

'Dat zijn lastige vragen. Ik denk dat wanneer je als gezin met elkaar in één huis woont, het gewoon niet lukt om anderhalve meter van elkaar te blijven. Dan moet je je als gezin afzonderen van anderen en je niet zozeer afzonderen van elkaar. Want dat is gewoon niet te doen. Het is lastiger als je een partner hebt met wie je niet samenwoont. Dan is het wel heel ingewikkeld om elkaar weken lang niet te zien. Maar als één van de twee ziek is, moet je dat natuurlijk echt niet doen. En anders moet je daar goed over nadenken. Maarja, wie weet hoe lang dit nog duurt...'

3. Hoe kan het dat de sterftecijfers in Duitsland en België veel lager zijn dan in Nederland?

'Het sterftecijfer lijkt veel lager, maar dat is in werkelijkheid waarschijnlijk niet zo.' Dat heeft te maken met het testbeleid van landen, legt ze uit. 'Het sterftecijfer bereken je door het aantal mensen dat is overleden aan corona te delen door het totaal aantal mensen dat positief getest is op het virus. In Nederland hebben we een vrij beperkt testbeleid, ook omdat er echt een tekort is aan testen. Maar in België en Duitsland worden er veel meer testen gedaan. Je deelt dus op een heel ander getal waardoor het sterftecijfer veel lager lijkt.'

4. Kan ik door de brievenbuspost en pakketjes besmet raken? En; kan het virus zich bewegen of kan het in de lucht hangen en door de wind worden meegevoerd?

'De kans dat je op via een poststuk besmet raakt is heel erg klein. Het is inderdaad mogelijk dat het virus enige tijd overleefd op papier of karton. Maar als je goed je handen wast nadat je dit soort zaken hebt aangeraakt, dan is de kans echt heel erg klein dat je besmet raakt.' En of het coronavirus zelf kan bewegen? 'Nee, het coronavirus kan zich bewegen door een huis aan de handen van iemand die het bureau aanraakt, de klink aanraakt en vervolgens iets anders aanraakt. Maar niet door de lucht en ook niet door de wind.'

5. Er gaan veel verhalen rond van mensen die erg ziek worden. Het is een soort waarschuwing om het coronavirus niet te onderschatten, maar het jaagt ook veel angst aan. Wat vindt u daarvan?

'Ik denk dat die informatie aan de ene kant wel nodig is als je ziet dat er toch nog steeds mensen zijn die elkaar blijven opzoeken. Ze lijken zich er niet van bewust van dat je echt alles moet doen om te voorkomen dat mensen besmet worden. En aan de andere kant benadruk ik steeds maar weer dat de kans verreweg het grootst is dat je na besmetting niet ernstig ziek wordt en niet op de intensive care terechtkomt. Zelf als je tot een risicogroep behoort is de kans dat je levend door deze infectie heen komt veel groter dan de kans dat dat niet zo is.'

6. Het wordt komend weekend zomertijd - de klok wordt weer een uurtje vooruit gezet . De bevolkingsweerstand wordt dan lager, wordt wel gezegd. Even een jaartje geen zomertijd, zou dat helpen?

'Nou ik denk dat dat maar een hele beperkte bijdrage zou leveren als het al een bijdrage zou leveren. En dat we - als het langer licht is - meer naar buiten gaan: dat moeten we natuurlijk gewoon niet doen. Dat je in je eigen tuin gaat zitten is prima, maar zoek geen andere mensen op en kom niet op plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Dat is wat we zelf kunnen doen om te voorkomen dat de coronacrisis groter wordt dan die nu is.

Heb je ook een coronavraag?

Stuur je vraag naar corona@gld.nl. Iedere werkdag rond 13.15 beantwoorden medisch specialisten ze op Radio Gelderland. En om 17.20 praten we je op televisie bij in het programma genaamd Corona: vragen en antwoorden.

Beluister hier het volledige coronaspreekuur van 23 maart 2020:

