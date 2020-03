Topsporters en corona: wielrenner Asselman begrijpt dat sport even onderaan de ladder staat

Voor Jesper Asselman uit Huissen eindigde het voorseizoen al na een week. Hij reed de Ster van Zwolle, Le Samyn en de GP Monséré. En toen was het over. 'Ik had echt goeie benen. Zuur dat ik die nu niet meer kan tonen. In Le Samyn zat ik echt goed, ik viel zelfs aan, maar daarna had ik pech. Mijn ketting schoot eraf. Later bleek dat de aanhechting van mijn voorderailleur was losgetrild op de kasseien. Daarna reed ik nog in de GP Monséré. Fabio Jakobsen won daar. Maar toen spraken we er in het peloton al over dat we alle koersen moesten pakken die we nog konden rijden. Ik had verwacht dat de Ronde van Drenthe een week later nog door zou gaan, maar dat bleek niet zo te zijn.'

Slechts drie koersen

'Ja, na slecht drie koersen was het dus al gedaan. Dat is niet wat je wil, daar had ik de hele winter niet zo hard voor getraind. Ik was echt heel goed in vorm, misschien wel beter dan ooit. Na mijn enkelbreuk twee jaar geleden zit er eigenlijk alleen maar een stijgende lijn in. Ik wilde me ook graag laten zien bij mijn nieuwe ploeg Metec. Maar de vraag is of we wel op tijd zijn gestopt, of we het toch nog niet verder hebben verspreid. Dat moet later blijken.'

Relativeren

De wielrenner zucht even en relativeert dan de situatie. 'Het is een beetje dubbel. Sport staat nu even onderaan de ladder van dingen die belangrijk zijn. Als je nu die cijfers ziet ten opzichte van de eerste weken in Italië, dat is verontrustend. Al die maatregelen zijn echt nodig. Al die mensen die erop uit zijn gegaan naar de parken en de stranden, zullen zich wel even achter de oren krabben als we straks allemaal verplicht binnen moeten zitten. Voor de regering is het heel lastig. Ze kunnen het eigenlijk nooit goed doen. Ik hoorde daar een rake uitspraak over: ze moeten met vijftig procent van de kennis honderd procent van de keuzes maken. Ik maak me ook zorgen. Als je gezond bent, is het misschien niet echt gevaarlijk, maar als je pech hebt, kun je het heel slecht te pakken krijgen. En we kennen allemaal wel mensen die niet helemaal gezond zijn en in de risicogroep zitten. Zoals het er nu uitziet, kent waarschijnlijk iedereen wel iemand die getroffen gaat worden.'

Einde wielerseizoen

Asselman heeft geen idee of en wanneer het wielerseizoen wordt hervat. 'Voor ons is het wellicht nog lastiger. Want als veel wielrenners het niet hebben opgelopen, is de kans wat kleiner dat er in een peloton sprake is van groepsimmuniteit. Daarom is het lastig om je voor te bereiden op de koersen die gaan komen. Ik hoor zelfs dat er al wedstrijden in juni worden geannuleerd. Ik had een beetje hoop dat we met het NK weer konden beginnen, maar dat moet ik ook nog maar zien. Misschien beginnen we pas in augustus of september. Voor mij dan een beetje zoals in 2018, maar toen kwam het door die enkelbreuk. Nu wordt ons seizoen dan wel langer met koersen die ze in het najaar gaan inhalen. Maar zoals het er nu voorstaat, vrees ik zelfs voor dit sportjaar.'

Gas terug

Toch blijft de wielrenner in training. 'Ja, zo lang het nog kan, train ik lekker buiten. Al zou het kunnen dat het volgende week voorbij is, dat we binnen moeten blijven. Maar ook daarop ben ik voorbereid. Ik heb wel in overleg met mijn trainer de beslissing gemaakt om wat gas terug te nemen. Ik train nu anders, meer zoals in de eerste weken van de voorbereiding op een nieuw seizoen. Met ook meer krachttraining.'

'Je lichaam krijgt dan een wat andere prikkel. We hebben een schema gemaakt dat goed te behappen is. En zodra duidelijk wordt, dat het seizoen wordt hervat, sta ik er zo weer met een paar weken keihard trainen.'

Geen privileges

De net 30 jaar geworden inwoner van Huissen vindt niet dat sporters in deze tijd van corona privileges moeten hebben. 'Als er een lockdown komt, moet die ook voor ons gelden. Als sporters staan we niet boven de maatschappij. We moeten de regels niet aan onze laars lappen. Bovendien zijn er mensen die veel erger worden getroffen. Denk maar aan iemand die keihard heeft gewerkt om een restaurant te openen, daar al zijn passie en zaligheid in heeft liggen. En dan dicht moet. Dat is voor die ondernemer erger dan dat het voor mij is om binnen te moeten trainen.'