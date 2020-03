Zo drinkt Anna uit Baak toch een kopje koffie met haar 97-jarige moeder

Via een raam en een geluidsinstallatie kunnen de twee elkaar toch even zien en spreken. Een nieuwe situatie, die voor moeder en dochter al snel vertrouwd voelt. 'Je hebt niet het idee dat er iets tussenzit. We spreken met elkaar alsof we gewoon met elkaar aan tafel koffie zouden drinken', vertelt Anna.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



'Bajes idee'

Het raamgesprek klonk eerst wat gek, toen een medewerker van zorg-wooncentrum Den Bouw haar erover vertelde. 'Ik kreeg een gevangenis-idee, zij aan de ene kant van het glas en ik aan de andere kant. Maar het werkt perfect.' Twee Achterhoekse bedrijven, ShowLine & Production Brothers, installeerden de apparatuur in Warnsveld.

Anna gaat wekelijks op bezoek bij haar moeder. 'Toen dit pas gebeurde was ik heel bang. Hoe gaat ze hiermee om? Haar motoriek wordt minder en horen en spreken via de telefoon gaat niet meer. Dus dat is geen optie voor ons.' Het raamgesprek biedt dan ook een uitkomst. 'Dit is uniek, heel bijzonder'. Moeder Dinie geniet ook zichtbaar. 'Ik zie aan haar dat ze hier heel blij mee is. Zo weet ze ook dat het goed met ons gaat.'

Cliënt in tranen

Sinds vorige week mogen mensen in zorginstellingen geen bezoek meer ontvangen. Alien Maalderink, bestuurder van het woon-zorgcentrum: 'Ik kwam toen een partner van een cliënt van ons tegen en die was helemaal in tranen. Mijn man komt uit de entertainmentwereld en heeft goede connecties. Binnen een paar uurtjes hadden we dit bedacht.'

Hartverwarmend en kippenvel

Vrijdag werd alles opgezet en konden de eerste bewoners hun geliefden weer via het raam ontmoeten. 'Hartverwarmend, kippenvel gewoon. Zo mooi om te zien hoe erop gereageerd werd', vertelt Maalderink. Het hele weekend is er gebruik gemaakt van de voorziening. 'Met de spreek-luister verbinding proberen we het contact zo optimaal mogelijk te houden, want telefoneren of beeldbellen is niet voor alle bewoners een optie. Dit is een manier waarop mensen 'normaal' contact met elkaar kunnen hebben en dat is heel belangrijk.'

Wijntje in plaats van koffie

Aangezien de maatregelen voorlopig nog niet voorbij zijn, maken Anna en haar moeder er maar het beste van. Binnenkort willen ze, via het raam, samen een wijntje drinken. 'Dat doen we nog wel eens rond 16.00 uur. Via het raam hebben we dan toch nog even ons moment van de dag.'