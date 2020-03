Nederland moet door de coronacrisis: 'Maar we laten ons niet graag regels opleggen'

Het kabinet komt maandagavond mogelijk met nieuwe maatregelen tegen corona. Nederland worstelt met de maatregelen tot nu toe. Waarom reageren wij zoals we nu doen? Gedragspsycholoog Suzie Geurtsen weet er meer over.

Geurtsen werkt voor een bureau in Nijmegen dat zich bezig houdt met gedragsverandering. Maar ze heeft zelf ook een blog waarin ze onder meer over gedragsverandering schrijft. We hebben haar gevraagd hoe wij als mensen reageren op bepaalde situaties in deze coronacrisis.

Premier Rutte hamerde deze week op anderhalve meter afstand. Er volgde een NL Alert, want we gingen toch massaal naar buiten. Snappen we het niet?

'Na de beginfase, waarin veel mensen dachten 'het valt wel mee', zitten we nu echt in een andere fase en snappen mensen dat het serieus is. De schrik zit er goed in, de scholen zijn dicht en er zijn allerlei maatregelen in de buurlanden. Ja, er zijn veel mensen naar het strand gegaan, maar dat wat nu niet goed gaat, wordt misschien ook wel teveel uitvergroot. Zo creëer je ook een verkeerde norm. Als mensen onzeker zijn over wat wel of niet kan en mensen toch stranden zien bezoeken, dan denken mensen juist: 'dat kan ik ook doen'. En we moeten niet vergeten, veel mensen houden zich wel aan de maatregelen.'

Waarom reageert iedereen anders?

'Het is heel verschillend hoe mensen reageren. De een handelt uit boosheid, de ander wordt angstig en weer iemand anders schiet in paniek. We kijken naar het gedrag van mensen om ons heen en beslissen dan bijvoorbeeld of we wel of niet naar buiten gaan. Er is ook nog veel onduidelijk. Bij het NL-Alert stond: blijf binnen als u ziek of verkouden bent. Het is dus moeilijk voor mensen om het 100 procent te snappen en dat maakt mensen onzeker.'

We zitten nu in de tweede week wat betreft de maatregelen. Hoe lang houden we dit vol? Komt er een kentering waarin mensen de regels aan hun laars gaan lappen, omdat het niet vol te houden is?

'Dat is moeilijk te zeggen, ik denk dat dat voorlopig nog niet gaat gebeuren. Je ziet dat mensen wel echt geschrokken zijn. Maar mensen vinden het ook moeilijk. We willen autonoom zijn en laten ons de regels niet graag opleggen.'

Wat kun je zelf doen om het vol te houden, om niet gek te worden en anderen niet gek te maken?

'Mensen zijn allemaal bang voor wat komen gaat. En de kunst is om met die angst om te gaan, we moeten het onszelf mentaal toestaan. We moeten er niet voor wegrennen en vooral niet onszelf opleggen dat we niet bang mogen zijn. Dat gebeurt nu misschien wel door sociale druk van familie, vrienden en collega's. We pushen onszelf ook een beetje teveel met het feit dat we ons niet aan mogen stellen.'

Hoe kan je onder die gedachten uit komen?

'Ga er eens goed voor zitten en vraag jezelf af 'wat denk ik allemaal,' en ga met de gedachte aan de haal, door het op te schrijven. Klopt het wel wat ik denk, of laat ik mijn hoofd door het irreële overhoop halen?

Hoe kunnen wij werken aan beter gedrag?

'Blijf vriendelijk naar elkaar. Veroordeel elkaars opvattingen en gedragingen niet. Stel een vraag in plaats van meteen je mening te geven. De mensheid kan gewoon niet zonder contact, dus het is een logische reactie om het toch op te zoeken. Maar je kunt juist nu voor elkaar zorgen, door uit elkaar te gaan.'

Tot slot. Komt het nog goed?

'Besef dat wij ook heel erg veerkrachtig zijn. Ook in deze nare situatie. Onderzoeken tonen aan dat we ons in crisistijd kunnen aanpassen. We kunnen onze prioriteiten opnieuw stellen. En elke verandering brengt nieuw geluk. Het komt goed!'