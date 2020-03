Thuisonderwijs valt niet altijd mee: 'Papa snapt sommige dingen niet'

Vader Mans van den Berg geeft zijn negenjarige dochter Lola nu thuis les. En dat is wel apart. 'Het is anders, je zit niet meer in de klas met heel veel kinderen. Nu zit je ineens met je familie. En omdat papa niet op school zit, snapt hij sommige dingen niet', lacht ze.

Moeder Merel Hubatka ziet ook voordelen. 'Wat heel mooi is: mijn zoon Mees de wiskunde aan zijn jongere broer Rasmus uitleggen, dat konden wij ook niet meer.' Maar ook Mees (15) heeft vragen die niemand zo snel kan beantwoorden. 'Als een de wortel van een getal vermenigvuldigt met de wortel van datzelfde getal, wordt het dan gewoon dat getal?'

Mans vindt dat alles wel in een prettige sfeer verloopt. 'Er wordt hard gewerkt aan school en in de tuin. We doen ook klusjes met elkaar hier.'

'We gaan nergens naartoe'

Mocht er een echte lockdown komen, dan is het gezin er ook op voorbereid. 'Dat is niet heel veel verschil, we zitten eigenlijk al een beetje in een lockdown', zegt Mees. 'We hebben in principe de afspraak dat er hier geen vriendjes en vriendinnetjes komen', verklaart hij. 'We gaan ook nergens naartoe.'

Rasmus (12) is er al aan gewend. 'Je mag nergens heen. En als het langer gaat duren, denk ik wel dat het normaler wordt. Ik mis wel sommige vrienden en normaal vult school ook je dag in.'

Merel is antropologe ook nog stadsdichter van Zutphen. Deze periode zorgt wel voor inspiratie. 'Ik ben er alleen nog niet aan toe gekomen. Alles vindt ineens plaats in één huis, dus er is nog niet genoeg rust om gedichten te gaan schrijven. Maar dat komt nog wel. Er is een totale verschuiving. Mensen hebben nog meer behoefte aan contact, omdat ze nu in angst leven. Mensen willen elkaar juist opzoeken, terwijl het niet mag. Daar zie je iedereen mee worstelen. En die anderhalve meter is ook haast niet te doen.'