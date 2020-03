Ferdy zit al dagen in de Spaanse lockdown: ‘Zelfs de hond mag niet meer uit’

De Achterhoekse Ferdy Slob zit in Spanje al dagen binnen vanwege de strenge lockdown. ‘Vooral als mensen elkaar blijven opzoeken, vrees ik dat we dit soort taferelen ook in Nederland gaan zien’, klinkt het vanachter de dichte deuren van zijn huis.

Slob komt oorspronkelijk uit Lichtenvoorde, maar woont nu al langer dan een jaar in de stad Valencia. Zo’n 25.000 Spanjaarden zijn momenteel geïnfecteerd met het coronavirus. ‘Het ging ineens heel hard’, weet hij. ‘Een dag voor de lockdown trokken mijn vriendin en ik naar het stadje Jaca, in het noorden, waar we meer ruimte hebben om in quarantaine te gaan.’

Nu zondert hij zich samen met zijn vriendin, zijn schoonmoeder en de familiehond al langer dan een week af van de buitenwereld. Het land zit inmiddels volledig op slot. Tijdens de lockdown mogen mensen alleen nog naar de supermarkt, de apotheek en heel soms naar hun werk. Gaan ze de straat op zonder geldige reden, dan riskeren ze een boete van 3000 euro.

Angst en onzekerheid

‘Een dag na aankomst maakten we samen nog een wandeling naar de supermarkt. Toen was de politie nog niet zo streng, maar nu moet je zelfs het vuilnis in je eentje buiten zetten. Ook de hond mag je niet meer samen uitlaten. Het is werkelijk doodstil op straat’, vertelt Slob. ‘Er hangt een bepaalde spanning in de lucht. Mensen zitten massaal binnen met angst voor het virus en onzekerheid over de duur van de lockdown.’

Zelf komt hij zijn quarantainedagen prima door. Hij begint de ochtend meestal door kort een rondje hard te lopen op de oprit van het huis. Dan kruipt hij achter zijn laptop en werkt hij tot het avondeten vanaf de bank. ‘Dan is de dag alweer bijna voorbij’, voegt hij toe. ‘Gisteren is de lockdown in Spanje met vijftien dagen verlengd, dus wij zitten hier nog wel even.’

‘Er is genoeg wc-papier’

De Achterhoeker houdt dagelijks contact met het thuisfront. ‘Iedereen is gelukkig kerngezond, mijn ouders en zus kunnen mooi vanuit huis werken. Dat stelt gerust.’ Maar toch maakt hij zich enigszins druk over de Hollandse nuchterheid. ‘Hier in Spanje heeft iedereen écht het gevoel dat er iets serieus aan de hand is. In Nederland gaan mensen er veel lakser mee om. Ze zoeken de grenzen op en geloven dat het normale leven gewoon doorgaat.’

‘Denk aan anderen en soms wat minder aan jezelf, houd afstand en blijf alsjeblieft zoveel mogelijk binnen’, benadrukt hij. ‘Zelfs in Spanje mag je nog gewoon boodschappen doen. En er is ook genoeg wc-papier voor iedereen, dus raak vooral niet in paniek.’