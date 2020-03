Stuur hier je videoboodschap in voor opa en oma!

Hoe belangrijk is het om even te zeggen dat je aan iemand denkt? Zeker nu het niet meer vanzelfsprekend is om langs te gaan. Daarom kan je via Gelderland Helpt je eigen videoboodschap insturen in de rubriek: Groetjes Aan.

In Groetjes Aan, kan jij de groetjes doen aan bijvoorbeeld opa en oma die in een verzorgingstehuis zitten en die je nu niet kan bezoeken, of wil je je oom en tante verrassen met een videoboodschap omdat ze binnenkort 50 jaar getrouwd zijn? Elke werkdag om 17.20 uur worden deze videoboodschappen uitgezonden in onze extra TV-uitzending over corona. Met dit initiatief willen we mensen een hart onder de riem steken in tijden van het corona-virus.

Videoboodschap

Wil jij een videoboodschap inspreken? Dat kan!

Als je een videoboodschap upload ga je mee akkoord dat dit op televisie, radio of social media worden uitgezonden of gedeeld. Door de hoeveelheid aanmeldingen kunnen wij niet laten weten wanneer het wordt uitgezonden. Houd de uitzending in de gaten.

Het platform Gelderland helpt zet tv, radio en internet in om Gelderlanders elkaar vrijwillig te laten helpen. In tijden van het coronavirus zetten veel Gelderlanders zich in voor provinciegenoten. Elke werkdag om 17.20 uur worden er hulpvragen beantwoord in de Gelderland helpt Q&A. Of kijk op onze Facebookgroep Coronahulp Gelderland helpt voor initiatieven.