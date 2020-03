SP wil uitzettingen Groene Heuvels uitstellen vanwege coronacrisis

Vaste bewoners en arbeidsmigranten moeten van de gemeente Beuningen vertrekken van het park omdat de huisjes alleen bestemd zijn voor recreatief gebruik. De eerste bewoners moeten begin april al hun biezen pakken.

Geen plek om naartoe te gaan

Veel bewoners zitten met de handen in het haar omdat ze geen plek hebben om naartoe te gaan. Daarom wil Jos Swartjes van de SP in Beuningen dat het college de uitzettingen opschort nu er een crisis is. Ook de landelijke SP heeft al gepleit voor een coulant beleid met betrekking tot uitzettingen gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden.'

Jos Swartjes (SP) krijgt steun van de PvdA in Beuningen. Ricardo Brouwer (PvdA Beuningen): 'Het dringende advies is nu om binnen te blijven. Een aantal mensen op de Groene Heuvels heeft nog geen andere woning kunnen vinden, dus als je die uitzet, hebben ze geen ‘binnen’ om te verblijven.'

'Daar houden ook al mag dat niet'

Ricardo Brouwer vervolgt: We moeten alles doen in het belang van onze inwoners en het kan nu niet zo zijn dat we ze op straat gaan zetten... We moeten ze nu zo veilig mogelijk houden. Of dat nu op een plek is waar het nu eigenlijk even niet mag of niet, ze zitten daar veilig en we moeten ze daar nu maar even houden.'

Het college van Wijchen geeft bewoners van vakantiepark De Wighenerhorst die ook moeten vertrekken, nu een half jaar uitstel. Het college van Beuningen heeft nog niet gereageerd op de motie van de SP. Die motie komt aan de orde in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Wanneer die plaatsvindt is gezien de huidige crisis nog onbekend.

