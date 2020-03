Ramkraak met gestolen auto op grote modezaak Tiel

De ramkraak vond rond 03.30 uur plaats bij de ingang aan de Varkensmarkt. Eigenaar Bram van Blijdesteijn werd wakker gebeld door de alarmcentrale. Toen hij bij de winkel kwam, stond de politie en beveiliging al voor de deur. 'De auto is vannacht gestolen en hier linea recta naar binnen gereden', vertelt hij.

Kleding gestolen

Er is volgens de eigenaar sprake van een doelgerichte actie. 'Er is kleding meegenomen. En je mag hier niet over de promenade rijden, dus het kan geen ongeluk zijn geweest.'

De tekst gaat verder onder de video.

Aan het begin van de straat staan paaltjes om verkeer tegen te houden, maar die stonden 's nachts volgens de modezaak naar beneden. De politie doet onderzoek naar de ramkraak. Er is zover bekend nog niemand aangehouden.

Coronacrisis

De winkel kan volgens Van Blijdesteijn maandag gewoon zijn deuren openen, omdat er een tweede ingang is waar gebruik van kan worden gemaakt. 'Het wordt wel een flinke operatie om de boel hier te repareren', stelt hij.

De winkel heeft voorzorgsmaatregelen genomen om tijdens de coronacrisis open te blijven. Dat de ramkraak juist in deze periode gebeurt, vindt hij onbegrijpelijk. 'Dat is ook de reactie van mensen op de straat. Terwijl mensen vechten voor hun leven, denken andere mensen aan het stelen van kleding.'

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat de grote modezaak de dupe is van een ramkraak. In de jaren 80 en 90 waren er al twee kort achter elkaar. 'Dit is nu de eerste in lange tijd en hopelijk gelijk de laatste. Ik hoop dat ze de daders pakken. Hier word je niet vrolijk van.'