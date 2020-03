Vroeg op voor ouderenuurtje in de supermarkt: 'Soms zijn er nog lege schappen'

Erg druk is het deze ochtend niet bij de supermarkt in Arnhem-Noord, al is dat voor de ouderen juist fijn. Een mevrouw is blij met de hulp van het supermarktpersoneel dat druk bezig is met het vullen van de schappen. 'Soms zijn er nog lege schappen,' vertelt ze. 'Als artikelen of bonusartikelen er nog niet zijn, kan je er ook naar vragen en dat wordt het gewoon even gehaald.'

Te vroeg?

Toch klinkt er ook kritiek op het boodschappenuurtje. Zo vraagt iemand zich af of ouderen wel zo vroeg opstaan voor hun wekelijkse boodschappen. 'Zo blijf je structuur houden op de dag', zegt een ander weer.

Niet in elke supermarkt is er een ouderenuurtje. Sommige supermarkten kiezen voor een kassa, waar alleen ouderen kunnen afrekenen. Zoals in winkels van Lidl, tussen 09.00 uur en 11.00 uur.

Afstand houden

In de supermarkten wordt op allerlei manieren verwezen oproep van het kabinet om 1,5 meter afstand te houden. Zo zie je in winkels schermen hangen bij de kassa's en strepen op de vloer om bezoekers en medewerkers van de supermarkt te helpen afstand te houden.

Foto: Omroep Gelderland

'Een praatje maken verloopt soms wel wat moeilijker, je wilt ook niet gaan roepen', zegt een mevrouw met haar rollator vol goederen. Een man vindt dat we met z'n allen nog niet altijd genoeg afstand nemen: 'Nee, ik ga er niet iedereen op wijzen hoor, dat mag de politie doen.'

'Vooral mijn kinderen maken zich druk'

Op de vraag of ouderen bang zijn het coronavirus te krijgen, wordt wisselend gereageerd. 'Vooral mijn kinderen maken zich druk om ons', lacht een dame op leeftijd. 'Ze bellen veel en zeggen ons dan met niemand contact te hebben, maar allemaal goed bedoeld hoor!'

