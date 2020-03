Dit is het huiswerk van Vitesse-spelers in coronatijd

De spelers zitten dan wel thuis, maar hebben zij elke dag contact met de (medische) staf?

'Ja, er is dagelijks contact tussen de staf en spelers. Dat gebeurt vooral via WhatsApp en telefonisch. De spelers krijgen bijvoorbeeld dagelijks een individueel trainingsprogramma toegestuurd die zij thuis kunnen afwerken.'

Hoe vaak per dag moet er een training worden afgewerkt?

'De spelers krijgen dagelijks een individueel programma opgestuurd. De training bestaat uit drie onderdelen namelijk krachttraining, stabiliteitsoefeningen en conditionele training, zoals loop- en fietswerk. Die kunnen ze zelf gedurende de dag indelen. De spelers hebben verder de mogelijkheid gekregen om materialen vanuit de club mee te nemen naar huis om de individuele trainingsprogramma’s zo goed mogelijk te kunnen volgen.'

Hoelang zijn die trainingen?

'Dat varieert dagelijks en is afhankelijk van de oefeningen en vormen van die dag. Gemiddeld genomen duurt het individuele programma zo’n anderhalf uur.'

Ook bij de jeugd van Vitesse wordt er stug doorgetraind thuis:

Hoe wordt gemeten of de spelers de oefeningen wel uitvoeren en of ze in conditie blijven?

Daar is fysiektrainer Jan van Norel duidelijk over: 'Vitesse controleert op dit moment nog niet. Vooralsnog gebeurt dat op basis van onderling vertrouwen. Daarnaast zijn deze spelers allemaal professionals zijn, die ook zelf gebaat zijn bij fitheid en een goede fysieke conditie. Tot slot blijft de club de maatregelen en de adviezen volgen, op basis daarvan wordt bepaald of het mogelijk is om spelers individueel te mogen zien.'

Geen controle betekent overigens niet dat Vitesse niks van de spelers ziet. Veel spelers sturen hun trainingsresultaten door.

Maken jullie je zorgen over terugval in conditie?

Hoofdtrainer Edward Sturing en fysiektrainer Van Norel daarover. 'Tot nu toe nog niet. De spelers beschikken immers allemaal over topsportlichamen en een goede conditie. Maar het is wel belangrijk dat de conditie zo goed mogelijk bijgehouden wordt.'

In hoeverre neemt de kans op spierblessures toe als er niet daadwerkelijk gecontroleerd kan worden?

'De conditionele activiteiten gaan goed. Maar met name de specifieke voetbalactiviteiten hebben de aandacht, omdat bij die bewegingen andere spieren en krachten gebruikt worden. Dat moet te zijner tijd zorgvuldig worden opgebouwd.'

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: Wil Kuijpers

Is het ook zo dat ze thuis nu andere trainingen krijgen? Bijvoorbeeld beelden van hunzelf bekijken?

'Los van de individuele trainingsprogramma’s, hebben de spelers ook wedstrijdbeelden ontvangen om die voor zichzelf te bekijken en te analyseren. Ook op dat vlak proberen we de spelers actief te houden.'

Krijgen de spelers dieetrecepten/voorschriften mee?

'Ja, los van het feit dat spelers überhaupt op de hoogte zijn van wat een goed voedingspatroon is, hebben ze specifieke voedingsvoorschriften (het voedingsplan van de KNVB) meegekregen.'

Sondre Tronstad en Max Clark houden zich er keurig aan, zo laten ze bij Vitesse op het Twitteraccount zien:

Buiten het fysieke gedeelte, wordt er nu mentaal ook veel gevraagd van de spelers. Kunnen zij contact opnemen met iemand binnen de club? Gebeurt dat?

'De staf is altijd bereikbaar, in dit geval via telefoon en WhatsApp. Sommige spelers hebben vragen gesteld over de individuele trainingsschema’s, maar er leven ook – net zoals bij iedereen – vragen. Ze vragen zich af hoe het virus zich wereldwijd gaat ontwikkelen en of er al iets zinnigs te zeggen valt over de herstart van de competitie.'

Hoelang duurt het volgens de staf om weer fit te kunnen worden voor een eventuele herstart van de competitie?

'Dat hangt voornamelijk af van hoe lang de competitie stil zal liggen. Dat is vooralsnog niet bekend, dus kunnen we daar ook niet op vooruitlopen. '

Hoe groot vindt de staf de impact van het niet gezamenlijk kunnen trainen op de fitheid?

Fysiektrainer Van Norel: 'De impact is groot. Een teamsport wordt ineens tijdelijk individueel. Je kan specifieke voetbalaspecten nu niet trainen. Kijk bijvoorbeeld naar afwerkoefeningen, die vragen wat specifieke spiergroepen en kracht. Dat moeten we te zijner tijd dus zeer zorgvuldig weer gaan opbouwen.'