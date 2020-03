Afscheid CYNBEL uitgesteld vanwege corona

Het afscheid van de Aaltense band CYNBEL is uitgesteld vanwege de coronacrisis. De band zou eigenlijk op 11 april een afscheidsconcert houden in De Hofnar in Aalten, maar dat is uitgesteld.

'Vanwege de huidige omstandigheden hebben we de show gecanceld', zegt gitarist Ricardo te Kolste. 'Er zijn op dit moment even wat andere dingen in Nederland die een heel stuk belangrijker zijn, maar hoe dan ook gaat hij een keer plaatsvinden', zegt de gitarist positief.

Ondanks het uitstellen van het afscheidsconcert, zal CYNBEL op 11 april wel iets doen voor de belangstellenden. 'We gaan wel een livestream doen vanaf de plek waar het optreden zal plaatsvinden om thuis toch nog wat vermaak te hebben. Op die manier kunnen we toch nog bij je in de woonkamer komen', aldus de gitarist.

Raketlanceerbasis in Kazachstan

Voorafgaand aan het afscheid bracht de band afgelopen vrijdag wel de allerlaatste single uit: Kosmonauts. Te Kolste raakte op bijzondere wijze geïnspireerd voor het nummer. 'Het begon toen ik een stuk tegen kwam op internet over een gigantische raketlanceerbasis in Kazachstan. Die is gebouwd tijdens de Koude Oorlog, bijna als een soort van een impulsproject, en gelukkig nooit gebruikt.'

De gitarist ging met het verhaal naar de rest van de band en ook zij zagen er wel een nummer in. 'Zij werden zo geïnspireerd dat we het als blauwdruk hebben gebruikt voor het nummer Kosmonauts.' Dat nummer kwam vrijdag uit en is onder andere te beluisteren via Spotify.

Inschrijven voor afscheid

Het afscheidsconcert is dus voorlopig uitgesteld, wel is het nog mogelijk om je in te schrijven voor de avond via de site van de Hofnar in Aalten. 'Ja, dat kan zeker nog steeds', zegt Te Kolste. 'En we merken ook dat de aanmeldingen nog steeds doorlopen en dat vinden we wel heel erg leuk om te zien. De animo is er zeker en ik zou ook zeggen: geef je op! want het wordt echt een te gekke avond.'