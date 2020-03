VIDEO | Dit ambachtelijk bier is helemaal Gelders

Het proces van Gelders bier maken begint met Veluwse schapen. Die gaan straks grazen op het land van Van Silfhout bij de Oude Kapel in Wageningen. Nu kan dat nog niet, want hij heeft de akker net ingezaaid met Veluwse kruiproggen.

Schapen vergroten de oogst

Het is de bedoeling dat de schapen het land straks licht gaan begrazen waardoor er meer aren per vierkante meter komen en er dus meer geoogst kan worden. 'Dan kunnen we daar ook veel flessen bier van maken', vertelt Van Silfhout. Zijn GraanGeluk wordt geproduceerd in Winterswijk en verkocht in Wageningen.

Volgens Van Silfhout is het belangrijk om lokale ondernemers te steunen. 'De manier hoe we het hier maken, zorgt voor maximale natuurwinst. Geen grote machines, maar logisch gebruik van de schapen en ook kringlooplandbouw. Dat zorgt voor minder uitstoot en ook voor werk voor de herder.' De schapen grazen op dit moment bij een boer in Bennekom. Zodra ze daar klaar zijn gaan ze over een paar maanden naar Wageningen.

Steun van de gemeente

De Wageningse wethouder Maud Hulshof is erg blij met het initiatief van Van Silfhout. 'Ik denk dat we in deze moeilijke tijd van corona lokaal ondernemerschap zeker moeten steunen. Dit is een goed voorbeeld van een goed en lekker streekproduct.'

Behalve twee bieren maakt Van Silfhout ook zijn eigen brood. De graanboer is al jaren bezig met dit initiatief. Sinds 2016 werkt hij al op de Veluwezoom aan het Heideboerderij-initiatief: een plan om schapen, akkers, molenaars en burgers met elkaar te verbinden. 'Ik wil het oude ecosysteem weer herintroduceren op de Veluwe. Want zo gebeurde dit vroeger ook altijd.'

