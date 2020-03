Bruls: 'Boetes voor kinderen op sportterreinen'

De ouders van kinderen en jongeren die over hekken klimmen van sportterreinen, kunnen rekenen op een flinke boete in de regio Gelderland-Zuid. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zojuist aan Omroep Gelderland bekendgemaakt.

'Het is nu écht nodig dat we met z'n allen die regel van anderhalve meter afstand aanhouden, want dat is dé manier om te voorkomen dat we niet massaal ziek worden en onze ziekenhuizen overbevolkt raken", zegt Bruls. 'Ik begrijp heel goed dat kinderen met dit heerlijke weer lekker buiten willen voetballen, maar zij kunnen ook het virus overdragen en moeten dus niet in groepen bij elkaar komen. Afgesloten sportvelden zijn sowieso verboden gebied, maar we gaan nu ook echt handhaven. Hun ouders kunnen een dikke prent verwachten.'

De Nijmeegse burgemeester sprak zondag ook over handhavers die in bijvoorbeeld supermarkten controleren of mensen wel voldoende bij elkaar vandaan blijven.

Samenscholingsverbod

'Ik zie dat veel mensen écht rekening houden met de situatie, maar ik zie ook nog te veel groepen bij elkaar", vervolgt Bruls. 'Ik overweeg om een samenscholingsverbod voor bepaalde gebieden in Gelderland-Zuid af te kondigen. Bijvoorbeeld voor het Goffertpark in Nijmegen, waar het echt te druk is. Dat gaat heel ver. Dan mag je dus echt niet meer met een paar mensen bij elkaar op straat lopen. Ook geen vader of moeder met twee kinderen. Ik wacht vandaag af en hoop dat deze waarschuwing voldoende is om het niet zo ver te laten komen.'