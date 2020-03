Tiel houdt afscheidsdienst in lege Schaepmankerk

'Zoals in heel Nederland neemt het aantal gelovigen af', zegt voorzitter van de kerkenraad Wim Wassink. 'Dat betekent ook dat wij als kerkelijke gemeente de last van de gebouwen niet langer kunnen dragen. We hebben een keuze moeten maken welke kerken we kunnen behouden en welke we moeten afstoten. Dit is de eerste kerk die we helaas hebben moeten afstoten.'

Het is een pijnlijk moment voor de mensen die de afgelopen zeven decennia gebruik hebben gemaakt van de gereformeerde kerk aan de Dr. Schaepmanstraat in Tiel. 'De keuze is al heel pijnlijk geweest', vertelt Wassink. 'Er zijn zoveel mensen die goede herinneringen hebben aan dit gebouw. Het afscheid doet pijn in hun hart.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Hoewel het afscheid van de kerk zwaar valt, zijn veel mensen blij met de nieuwe bestemming die het gebouw krijgt. Het wordt een 'sociaal plein' voor allerlei Tielse hulporganisaties, waaronder het inloophuis dat er al tijdelijk is gevestigd.

Dienst op lokale televisie

Het was de bedoeling om deze zondag een laatste afscheidsdienst te houden in de Schaepmankerk, maar die kon door de coronacrisis niet doorgaan. Met een klein groepje kerkleden is daarom een video gemaakt van een laatste dienst. Deze wordt op de lokale televisie uitgezonden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Wassink: 'Het is voor een aantal mensen heel belangrijk dat dit gebouw waar ze jaren in gekerkt hebben niet zomaar achtergelaten wordt. We hebben daarom een speciale dienst bedacht als afscheid van dit gebouw. Door de coronacrisis hebben we nu een dienst met heel weinig mensen, maar die dan door veel mensen bekeken kan worden.'

'Ouderen verrassend gelaten'

Dominee Mieke Bregman leidt de dienst. Zij staat zeker in deze tijd in nauw contact met de gemeenteleden die in de regel ouder zijn en dus in het bijzonder kwetsbaar in deze crisis.

Wat haar opvalt is dat de groep toch heel weerbaar is. 'Wat ik tot nog toe tegen kom is dat ze verrassend gelaten zijn', zegt zij. 'Dat ze er heel goed mee om kunnen gaan dat ze geen bezoek meer mogen krijgen bijvoorbeeld. Ze hebben bijna allemaal ook al een keer een oorlog achter de rug en grotere dingen meegemaakt in hun leven. Wat ik bij veel mensen zie is dat ze verrassend goed bestand zijn.'

Veel hulp

Daarbij wordt er nu van alle kanten hulp aangeboden. Bregman: 'Er zijn veel mensen die graag bereid zijn boodschappen voor je te halen, je hond uit te laten of voor je naar de apotheek te gaan. Veel mensen hier die behoorlijk oud zijn en alleen wonen, blijken toch een goed netwerk om zich heen te hebben. Dus er is op het moment meer aanbod van hulp dan vraag.'

Het gebouw wordt op 1 april overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Een grote klus is nog om het kerkorgel uit 1951 te verhuizen. Er wordt bekeken of het als bij-orgel in de grote Sint Maartenskerk weer opgebouwd kan worden.

Beluister hier de radioreportage: