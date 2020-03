Jarige kinderen in Culemborg worden dankzij Kristel niet vergeten

Geen verjaardagsfeestje, niet trakteren op school en zelfs geen visite. Het vieren van een verjaardag is iets waar kinderen het hele jaar naar uitkijken. In Culemborg kunnen deze kinderen dit jaar rekenen op een hoop post.

Met een tas vol kaartjes loopt initiatiefneemster Kristel Brouwer over straat samen met haar kinderen. 'Wat wij wel kunnen doen is een kaartje sturen of een mooie tekening maken,' lacht ze.

Meer dan 100 reacties

Op Facebook vraagt de Culemborgse of er de aankomende tijd nog kinderen jarig zijn waar zij een kaartje langs kan brengen. Inmiddels zijn er meer dan honderd reacties.

Zo schrijft een moeder dat haar zoon 'dikke tranen van verdriet' had toen hij hoorde dat hij geen feest op school zou krijgen. De kaartjes moeten die tranen een beetje goed maken. En dat lijkt te lukken, schrijft een moeder: 'Lieve allemaal, dank voor alle lieve kaartjes. Imme was heel blij en verrast met zoveel post! Hij voelde zich extra jarig ondanks het gekke van vandaag zonder al het bezoek. Hij straalde helemaal!'

Routes combineren

Het bezorgen van de kaartjes gaat per voet, schrijft Brouwer. En dat vergt de nodige planning. 'Aangezien ik zoveel mogelijk lopende wil doen probeer ik routes te combineren. Met vier jonge kids moet ik wel even plannen.'

Ook in andere dorpen en steden komen Gelderlanders met slimme oplossingen om jarigen in het zonnetje te zetten. Zo vierde een vrouw in Arnhem haar 100ste verjaardag met familie in een hoogwerker.



