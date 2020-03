Michelin-restaurant start bezorgservice: 'Het moet gewoon nu'

Zo'n twee jaar geleden heeft chefkok Mike Cornelissen samen met zijn vrouw Carolien en broer Jim het restaurant van zijn ouders overgenomen. Het drietal slaagde erin om in recordtijd een goede naam op te bouwen in de hele regio. Vorig jaar hebben zij zelfs een eerste Michelinster toegekend gekregen.

Dat Mike en zijn vrouw dit jaar ouders van een prachtige dochter zijn geworden, maakt hen nog gelukkiger.

Flinke tegenwind

Maar na een zeer voorspoedige start steekt nu toch flinke tegenwind de kop op. Want het coronavirus houdt ook Doornenburg in een ijzeren greep.

Mike merkte hoe het voor zijn zaak de verkeerde kant op dreigde te gaan. 'We waren al bezig om met thuisbezorging te beginnen. Want er werden steeds meer boekingen geannuleerd.'

De drie waren dus al wat van plan. 'Maar afgelopen zondag werd duidelijk dat het ook moet', gaat Mike verder, 'het gaat er niet meer om wanneer je het anders gaat doen, het moet gewoon nu. Wij kunnen gelukkig snel schakelen.'

Kartonnen doos

De drie eigenaren van het toprestaurant hebben gekozen voor een aanpak die voor hen echt nieuw is. Naast een eenvoudig stoofpotje bijvoorbeeld, kunnen klanten nu bij hun complete diners bestellen en afhalen. Dat wil zeggen: maaltijden op een Michelinster-waardig niveau.

Zo laat Mike graag een zalmgerecht zien dat normaal gesproken bij hun geserveerd wordt, terwijl je aan een deftig gedekte tafel zit. Nu is dit visgerecht mooi opgemaakt in een klein formaat kartonnen doos en klaar om opgehaald te worden.

De nieuwe aanpak werkt. Er zijn klanten die ruim een halfuur rijden voor de afhaal in Doornenburg.

Bezorgende Chef

Mede-chef Jim kent de omgeving van Doornenburg als zijn eigen broekzak. En dat is handig. Want als een klant niet wil of kan afhalen, stapt de broer van Mike in de auto om het diner zelf te brengen. 'Ja dan leg ik het bij de voordeur en bel aan. Vervolgens loop ik weg en zwaai nog even als de deur opengaat.'

Toprestaurant met afhaal is een mooi concept, maar Mike, Jim en Carolien hopen dat het niet lang hoeft te duren. Al zij ook weer klanten in de zaak mogen bedienen, draaien zij namelijk veel meer omzet en dat is belangrijk voor hun zakelijke toekomst.