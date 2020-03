Huisartsenspoedpost in tent Apeldoorn voor mensen met luchtwegklachten

Vrijdagmiddag is begonnen met de opbouw van de noodpost vanwege het coronavirus. Foto: Joost Siegelaar

Naast het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een huisartsenspoedpost opgezet voor mensen met luchtwegklachten. De tent is midden volgende week gereed voor gebruik. Wie dan met de huisarts in Apeldoorn of Vaassen contact opneemt vanwege luchtwegklachten en verder onderzocht moet worden, wordt doorgestuurd naar deze noodpost.

In de tent wordt gekeken wat er aan de hand is en waar iemand het beste geholpen kan worden. Zo willen de huisartsen in de regio de zorg zo goed mogelijk organiseren en besmetting met het coronavirus voorkomen.

'Kans op besmetting uiterst klein'

'Bij binnenkomst krijgt iedereen een mondmasker voor en wordt bij iedereen de handen gedesinfecteerd', zegt Joost Siegelaar, voorzitter van de Huisartsencoöperatie Regio Apeldoorn.

Bovendien wil hij geen overvolle kamers; mensen zijn alleen op afspraak welkom, via hun eigen huisarts. 'De kans dat er een coronabesmetting plaatsvindt in de spoedpost is dus uiterst klein.'

115 huisartsen doen mee

Aan de huisartsenspoedpost doen 115 huisartsen (60 praktijken) in de regio mee. Zij sturen patiënten met luchtklachten die onderzocht moeten worden volgende week allemaal door naar de tent in Apeldoorn.

Vooralsnog gaat het om huisartsen in Apeldoorn en Vaassen. Mogelijk sluiten huisartsen in Eerbeek en Epe later ook aan.

Siegelaar wijst erop dat mensen met luchtwegklachten in de tent niet worden getest op het coronavirus, simpelweg omdat er te weinig testen zijn. 'Als iemand ernstig benauwd en in kritieke toestand is, wordt diegene doorgestuurd naar het ziekenhuis en daar verder behandeld en zo nodig getest.'

