CORONA | We proberen het wel, maar afstand houden blijft lastig

In het Nijmeegse Goffertpark is het deze zaterdag lekker druk. Logisch, want het is een prachtige bijna-lentedag en de meesten zijn vrij. Tijd voor een rondje dribbelen of een yogasessie. 'We zijn het afstand houden een beetje vergeten', zegt een vrouw die met een vriendin aan het sporten is.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De twee zien elkaar vaak. 'Maar', verduidelijkt de ander, 'we hebben geen contact met mensen die risicogroepen zijn. Daar gaan we niet naartoe.' Maar met de eigen vrienden spreekt het duo nog wel af.

'Oeh, jongens, dat mag niet!'

Bij supermarkt Jan Linders in Lent gaat het constant 'mis'; mensen houden geen of te weinig afstand in de rij bij de kassa. En ook in de gangpaden is het behelpen.

Een klant legt uit: 'Net botste ik tegen een dame op. Dan is het van: oeh, jongens, dat mag niet!' Hij zegt zich wel erg bewust te zijn van de nieuwe omgangsregels en het echt te proberen.

Tape op de grond

Supermarktmanager Jacco Dijkema vertelt dat zijn winkel extra maatregelen heeft genomen. 'Als eerste hebben wij tape op de grond geplakt, zodat mensen een hulpmiddel hebben om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.'

Om de klanten van de caissières te beschermen, en vice versa, zijn plexiglasschermen geplaatst. Maar in de gangpaden zal het wel behelpen blijven, beaamt ook Dijkema.