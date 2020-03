Burgemeester wil onderzoek naar bombardementen Doetinchem

Lang is aangenomen dat het een vergissingsbombardement was. De piloten zouden Doetinchem hebben aangezien voor de Duitse stadjes Anholt of Isselburg. Die hebben vanuit de lucht precies dezelfde vorm als Doetinchem. Maar er is ook een andere verklaring mogelijk. De geallieerden zouden Doetinchem doelbewust hebben aangevallen om Duitse militaire doelen uit te schakelen voordat ze de Achterhoek binnentrokken. Een week na de bombardementen op Doetinchem werd Nederland vanuit de Achterhoek en Liemers bevrijd.

Burgemeester Mark Boumans kijkt naar de maquêtte van Doetinchem voor de bombardementen. De tekst gaat eronder verder

Een van de zwaarste bombardementen

Openbare herdenkingsplechtigheden zijn dit jaar vanwege de coronacrisis afgelast. Traditiegetrouw luidt wel de oude klok uit de Catharinakerk die nu aan het stadhuis hangt op de tijdstippen dat de bommen op Doetinchem vielen. Dat was op 19 maart om 08.40 uur, op 21 maart om 16.55 uur en op 23 maart om 17.30 uur.

Als de coronacrisis voorbij is, wil burgemeester Boumans overleggen of het mogelijk is om de precieze aanleiding voor de bombardementen op Doetinchem te achterhalen. 'Dit is een van de zwaarste bombardementen uit de Nederlandse geschiedenis. Doetinchemmers wilden hier decennialang niet over praten. Nu de laatste ooggetuigen nog in leven zijn, is het een goed moment om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze aanleiding van de bombardementen.'