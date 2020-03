Bezorgde bewoners plaatsen actieborden in strijd tegen zonnepark Barchem

De bezorgde inwoners van Barchem plaatsen actieborden. Eerder hebben ze al ruim 200 handtekeningen opgehaald, maar die kunnen door het coronavirus nu niet overhandigd worden aan de wethouder van de gemeente Lochem.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Honderd hectare zonnevelden

Het bedrijf TP Solar wil zonnepark Bekenschot aanleggen. Het park wordt 16 hectare. En dat past precies in het beleid dat de gemeente Lochem nu voert. 'In ons beleid mag in totaal voor 100 hectare aan zonnevelden komen', legt wethouder Henk van Zeijts uit. 'Maar er zijn wel randvoorwaarden. Zo mag het park niet groter zijn dan 16 hectare, moet het goed ingepast worden in de natuur en moet er goed met de buurt zijn overlegd.'

Bij de beoordeling van de vergunning voor het zonnepark in Barchem wordt extra naar de natuurwaarden gekeken. 'We hebben inderdaad onlangs een informatiebijeenkomst gehad', zegt Henk Meulenveld van Hobama. 'De zaal zat bomvol, maar je ziet dat mensen dit niet willen.'

'Liever langs wegen, kanalen of het spoor'

De actiegroep ziet liever dat er een andere wind door het gemeentehuis gaat waaien. 'Wij zouden graag zien dat zonnevelden aangelegd worden bij industrieterreinen of langs wegen, water en spoor.'

Ze willen dat de provincie Gelderland de 'wildwest die gaande is bij zonneparken' stopt. Dat hebben ze in een brief aan de provincie geschreven. 'Een voorbeeld', legt Hans Siemes uit. 'Hier in Lochem wordt een rondweg aangelegd, waarom leggen we die panelen daar dan niet neer?'

Stephan Roijers van TP Solar heeft een duidelijk antwoord. 'De ruimte is er langs wegen niet, daarnaast is het ook onveilig. Als je bijvoorbeeld een auto-ongeluk krijgt, dan rij je direct op de panelen met alle gevolgen van dien.'

n een brief die aan de gemeenteraad van Lochem gestuurd wordt, legt TP solar het zo uit: 'Het voorgenomen Zonnepark Bekenschot krijgt straks op netto 13,5 hectare grond in totaal 13,5 kilometer aan paneelrijen, van 3 panelen hoog. De voorgenomen nieuwe rondweg kent een tracé van circa 3,5 kilometer. Dus zelfs als je aan beide zijden een ‘tunnel’ aan paneelrijen zou kunnen plaatsen, kun je nog maar de helft van het aantal panelen kwijt van dit ene zonnepark.'

Politiek debat

De vergunning wordt volgens Roijers zeer waarschijnlijk deze week ingediend en dan is het aan de politiek om een besluit te nemen. 'Bezorgde inwoners kunnen straks inspreken', zegt de wethouder. 'Wij hopen dat de gemeenteraad een wijs besluit neemt'.

Later dit jaar wordt het beleid op de ontwikkeling van grote zonnevelden overigens geëvalueerd in Lochem.