Nog geen 'corona-klap' in Gelderse ziekenhuizen, wel voorbereidingen

Brabantse ziekenhuis wezen er eerder nog op dat ziekenhuizen elders in Nederland niet staan te springen om corona-patiënten over te nemen. Het Radboudumc werd genoemd als positieve uitzondering. Het Nijmeegse universitaire ziekenhuis ving al Brabantse patiënten met corona op. In totaal liggen er 32 patiënten met het virus. De situatie is onder controle, laat een woordvoerder weten.

Het Radboudumc heeft veel voorbereidingen getroffen. Er zijn twee aparte afdelingen, één voor patiënten die wachten op een uitslag en een volledige afdeling mensen bij wie het virus is vastgesteld. De eerste afdeling telt 58 bedden, de tweede heeft er 34.

Rijnstate in Arnhem

In het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem liggen inmiddels twee mensen uit Brabant, en is er ruimte voor meer. Hoeveel bedden er precies beschikbaar zijn, dat kan een woordvoerder niet zeggen. 'Dat wisselt per dag. maar we hebben ook nog capaciteit genoeg voor patiënten uit de eigen regio.'

Ook in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem liggen al patiënten uit Brabant. Het personeel kan de zorg daar nog goed aan. Door het afzeggen van niet-acute operaties zijn er meer bedden en personeel beschikbaar en meer beademingsmachines te gebruiken.

Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft nog geen Brabantse patiënten opgevangen. Wel heeft het ziekenhuis een interne verhuizing achter de rug om zich voor te bereiden op extra patiënten. 'We hebben nu een vleugel voor patiënten die mogelijk corona hebben, daar liggen nu twaalf gevallen. Daarnaast hebben we nu een aparte vleugel voor vastgestelde corona-gevallen, en daar liggen vijf patiënten. Maar we hebben daar plek voor 22 tot maximaal 35 mensen', zegt een woordvoerder.

Harderwijk en Ede

In Harderwijk heeft ziekenhuis St. Jansdal tachtig bedden gereserveerd voor mensen met corona. Het merendeel was zaterdag nog beschikbaar, aldus een woordvoerder. Het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede telt nu zeven patiënten. Dit weekend wordt de intensive care uitgebreid tot de maximale capaciteit van 25 bedden. Daarvan zijn er 18 voor coronapatiënten.

Inmiddels komt er een grotere verhuizing van Brabantse patiënten op gang waaraan ook ziekenhuizen in het noorden van het land meewerken. Ook Defensie werkt daaraan mee.