'Slachtoffers huiselijk geweld zitten nu in de val door coronavirus'

Het probleem van huiselijk geweld is best groot, zo zei de burgemeester vrijdag. 'We hadden afgelopen jaar 1300 meldingen. Maar veel slachtoffers melden zich ook niet, er heerst nog een taboe op. Het probleem is dus mogelijk nog groter.'



De burgervader maakt zich zorgen over de slachtoffers, nu zij thuis moeten blijven door het coronavirus. Hij schreef daarom van de week al een open brief aan de Arnhemmers. Vanavond lichtte hij zijn verhaal toe. 'De tiran in huis, vaak een vader, echtgenoot, echtgenote, of broer gaat nu niet meer naar het café, de sportclub of naar het werk. Daardoor zit iedereen op elkaar en kunnen de slachtoffers de confrontatie niet ontlopen. Daarom neemt de hevigheid toe.'

'Arnhemmers let op'

Het is ook erger dan normaal, denkt de burgemeester. 'In de vakanties zou je nog naar je oma kunnen gaan, of het sportveldje. Maar dat kan nu allemaal niet meer. Je zit in de val. Daarom vraag ik de Arnhemmers of ze wat willen opletten in de buurt. De omgeving voelt namelijk vaak aan of er wat aan de hand is.'

Marcouch mailen

En als je zelf slachtoffer bent, dan kan je bij heel veel mensen terecht, zo vertelt Marcouch. 'Bij de jeugdverpleegkundige, bij de wijkagent, maar je mag ook persoonlijk naar mij mailen.'