Spellenwinkel heeft het razend druk: 'Je ziet mensen echt meer dingen meenemen'

Het loopt de laatste dagen storm bij Spellenwinkel De Wammus in Apeldoorn. Sinds de scholen gedwongen de deuren sloten en het advies werd afgegeven om niet meer in grote groepen bijeen te komen, brengen kinderen én hun ouders veel tijd thuis door. En dan is een gezelschapsspel soms een verademing.

Waar andere winkels op omvallen staan of alle klanten zien wegblijven, daar is dat bij De Wammus geheel anders. Wim van Essen merkt dat het een stuk drukker is geworden. Hij ziet bijna de helft meer klanten in vergelijking met de periode hiervoor, zegt hij. 'Je ziet echt wel dat mensen meer dingen meenemen dan normaal. Normaal één puzzel, nu drie', aldus Van Essen.

'Klanten zeggen dat de kinderen niet drie weken lang kunnen internetten of spelen op de PlayStation. En dan komen ze toch uit bij een puzzel of een spel. En dat is in heel Nederland zo, begrijp ik. Alle spellenwinkels hebben deze drukte nu. Ook mensen die normaal nooit puzzelen, komen nu.'

Voorlopig nog open

De ondernemer kan de drukte prima hebben, zegt hij. Extra handen in de winkel zijn nog niet nodig. En voorlopig zal het nog wel zo blijven. Bang dat ook hij de deuren moet sluiten door de verspreiding van het coronavirus, is Van Essen niet. 'Nee, nee. Nu nog niet. Als de situatie controleerbaar blijft, zoals nu, hoop ik open te mogen blijven. Ik heb hier nog geen honderd mensen tegelijk in de winkel.'