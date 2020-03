Koning spreekt Nederland toe: 'Iedereen zal zich 2020 een leven lang herinneren'

De koning gaf aan dat het dagelijks leven voor een ieder drastisch veranderd is door de massale verspreiding van het coronavirus in Nederland. Ook sprak hij zijn medeleven uit naar de nabestaanden van overleden coronapatiënten en wenste hij hen sterkte met hun verlies.

Sluiting verzorgingshuizen

Willem-Alexander stipte in zijn toespraak de sluiting van de verzorgingshuizen aan, een ingrijpende maatregel. Hij sprak uit dat het moeilijk is voor een ieder die naasten in verzorgings- en verpleegtehuizen heeft wonen en geraakt is door de onmogelijkheid om nog bij hen op bezoek te komen.

'We zijn trots op zorgprofessionals en de hele medische sector. Duizenden voormalig zorgverleners springen spontaan bij om hulp te verlenen: fantastisch. We mogen ook trots zijn op het RIVM, de GGD's en alle medisch deskundigen die ons de weg wijzen. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat wij hen ons vertrouwen verlenen en dat we samen door de crisis komen, waarbij de risico's voor kwetsbare ouderen zo klein mogelijk blijven.'

'Het eenzaamheidsvirus stoppen'

Daarnaast hoopt de koning dat iedereen zoveel mogelijk blijft omkijken naar de groepen die wel eens eenzaam kunnen zijn. 'Want het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.'

Steun voor ondernemers en kinderen

Bovendien stak de koning alle ondernemers een hart onder de riem, evenals iedereen in de cultuursector. Een speciaal woord richtte hij tot de kinderen in Nederland: 'Niet naar school kunnen, niet naar voetbal-of balletles, verjaardagsfeestjes die niet doorgaan: dat is best moeilijk. En ouders: gedwongen thuiszitten, dat vraagt nogal wat van ons allemaal.'

'Als u onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met anderen groot. Je wilt je verhaal kwijt en vertrouwde gezichten om je heen . Als het kan, samen even de zorgen vergeten. In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. We missen onze vaste patronen en de mensen die daarbij horen. Het gemis maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen op leeftijd die extra kwetsbaar zijn.'

Wakend oog naar wie hulp nodig heeft

Volgens de koning is het van belang te beseffen dat iedereen in Nederland 'een wakend oog' moet houden richting de mensen die op dit moment hard hulp nodig heeft. 'Laten we samen zorgen dat niemand zich eenzaam voelt. We hebben de moderne communicatiemiddelen en de post. Gelukkig staan in Nederland veel mensen op die naar elkaar omkijken. Corona maakt ongelooflijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los. Dat hebben we nodig. Niet alleen nu, maar ook later, als de omstandigheden misschien nóg uitdagender worden.

Kijk hier de toespraak van koning Willem-Alexander terug: