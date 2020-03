Nijmeegs muziekcafé opent virtueel de deuren

Normaal is het altijd gezellig druk tijdens de open mic-avonden in Dollars Muziek Café in Nijmegen. Deze vrijdagavond is het schrikbarend leeg, maar toch niet stil. Er treden toch vier artiesten op tijdens de virtuele open mic-avond die via Facebook gestreamd wordt. Toch nog een beetje gezelligheid in deze barre tijden, waarin corona het openbare leven beheerst.

Eens per week is er een open mic-avond in Dollars, het café waar niet de minste artiesten hebben opgetreden. Zo was Navarone hier in het verleden te vinden. Op dit moment zit de kroeg echter, net als alle andere horecagelegenheden, potdicht.

Moeilijk als zzp'er

Toch was dat volgens zangeres Sher, die de open mic-avonden leidt, geen reden de avond dan maar over te slaan. Sher, die zich sinds de start van de coronacrisis inzet om allerlei hulp op touw te zetten voor mensen die het moeilijk hebben, heeft het zelf ook niet makkelijk nu alle optredens afgezegd worden. En dat terwijl zij net dit jaar is begonnen als zzp'er.

Daarom vroeg de eigenares van Dollars aan Ingrid Rooijakkers of het mogelijk was iets van een optreden te doen voor de bezoekers die normaal naar de open mic-avonden komen. Rooijakkers: 'Ik vond het een fantastisch plan en stel er mijn kroeg graag voor open.'

Dingen opknappen

Zelf denkt Rooijakkers het nog wel even uit te kunnen zingen. 'We gebruiken de tijd nu maar om de dingen op te knappen. Hier en daar een likje verf, bijvoorbeeld. Ik wil optimistisch blijven, maar moet ook realistisch zijn. Dit gaat vast nog langer duren dan tot 6 april.'

Ingrids zoon zou eigenlijk ook optreden, als gitarist. Maar hij heeft last van een kuchje en de zangeres die hij zou begeleiden heeft een moeder met een verminderd immuunsysteem. Daarom besloot hij zijn plaatsje af staan aan iemand anders. 'Alles voor de veiligheid in deze spannende tijden', zo zegt moeder Rooijakkers.

Het optreden begon om 20.00 uur en is te volgen via onderstaande link. Kijkers en luisteraars die de artiesten willen ondersteunen kunnen vrijwillig een donatie doen.