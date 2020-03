Sjaak Hullekes en Leger des Heils slaan voor tweede keer handen ineen

Hullekes selecteert voor de lijn kledingstukken uit het sorteercentrum van het Leger des Heils en geeft deze letterlijk opnieuw kleur. 'Ik ben bijna als een stylist door de bakken heen gegaan bij het Leger des Heils en daar word ik heel verdrietig van. Er ligt zoveel bruikbaars dat wij weggooien.' Voor de kleuring van de items gebruikte hij bij de eerste samenwerking afvalresten, zoals uienschillen en avocadopitten.

Bewustwording

Hullekes haalt voldoening uit het bieden van nieuw leven aan afgedankte kleding. 'Nu is een t-shirt soms na een vlekje al afval. Dat is zonde.' Door kleding een tweede kans te geven, hoopt hij mensen bewuster te maken. 'We willen laten zien waar het is gemaakt en waar het vandaan komt.'

De Arnhemse ontwerper ontwierp vorig jaar al de kleding die Duncan Laurence droeg toen hij het Eurovisie Songfestival won. Dit jaar zou hij het team van dj Afrojack kleden tijdens hun optreden bij het liedjesfestijn, maar het festival is uitgesteld en de opdracht dus voorlopig van de baan. De gevolgen van de coronacrisis zijn ook bij de modeontwerper nu al voelbaar. 'We hebben een klein team, maar daardoor is de buffer ook klein.'

In de winkel

De collectie zal eerst bij een pop-upshop in het Fashion for Good Museum in Amsterdam te koop zijn. De collectie is in Arnhem van 26 maart tot en met 3 april te vinden. Daarna zal de lijn bij alle Leger des Heils Reshare winkels in Nederland te verkrijgen zijn.