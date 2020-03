'Alle hens aan dek bij opvang voor dak- en thuislozen'

'Dak- en thuislozen hebben overdag misschien nog wel opvang, maar doordat alle horeca nu gesloten is komen ze wel in de problemen. Een restauranthouder zegt nog wel eens: ik heb nog wel wat over. Of de bakker op de hoek zegt: ik heb nog wel wat brood over. Maar dat ligt nu allemaal stil', zei Vriezen vrijdag in De Week van Gelderland, waarin zij te gast was.

Daarnaast is het voor dak- en thuislozen ook moeilijk om mee te krijgen wat er allemaal speelt, vertelt Vriezen. 'Ze hebben meestal geen toegang tot sociale media en kijken ook geen journaal. Van de week sprak ik nog een dakloze die vertelde dat hij een kluisje in de bibliotheek had. Die bieb was nu gesloten, maar zijn spullen lagen nog in die kluis. Hij wist helemaal niet dat de bibliotheek ging sluiten. Hij had die maatregelen niet meegekregen.'

Foto: Omroep Gelderland

En dus weet Vriezen dat deze coronacrisis ook deze groep hard raakt. 'Het raakt iedereen natuurlijk. Vooral omdat je niet dicht bij elkaar kan zitten. Deze groep komt in nood juist wel dicht bij elkaar. Maar het is alle hens aan dek.'

Opvang 's nachts

En dan wijst Vriezen ook naar de opvang. Er is te weinig plaats om alle dak-en thuislozen nu op te vangen. 'Als ik door Arnhem en Nijmegen loop, zie ik er veel te veel op straat. Maar veel opvangmogelijkheden zijn dicht of beperkt open. Wij zijn nu aan het kijken of we toch nog extra ruimten kunnen vinden. We krijgen veel hulp aangeboden en we bekijken bij alles of het ons kan helpen.'