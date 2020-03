Even geen corona: dit gebeurde er nog meer in Gelderland

Trainingscentra voor politiehonden geschorst na mishandeling

Foto: Still uit uitzending Undercover in Nederland / SBS6

De Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) heeft drie trainingscentra voor politiehonden geschorst nadat mishandeling werd geconstateerd in het tv-programma Undercover in Nederland. Het gaat onder meer om trainingscentra in Harreveld en Doetinchem. Op beelden is te zien dat honden geschopt en geslagen worden.

Lees het hele verhaal: Drie trainingscentra voor politiehonden geschorst na mishandeling

Inwoners Herveld winnen 1 miljoen euro

Foto: Archiefbeeld Postcode Loterij

In het dorp Herveld valt iets te vieren. Inwoners met de wijkcode 6674 vallen in de prijzen bij de Postcode Loterij. Ze mogen samen 1 miljoen euro verdelen. Eén winnaar sleept liefst 300.000 euro in de wacht. De winnaars zijn of worden telefonisch of per brief op de hoogte gebracht.

Lees het hele verhaal: Herveld valt in de prijzen: bewoners mogen 1 miljoen euro verdelen

Drugslab ontdekt in Putten

Foto: Damian Ruitenga / News United.

Bij een woning in Putten werd vrijdagochtend een drugslab ontdekt. De politie rukte rond 11 .00 uur uit na een melding van een verdachte situatie aan de Driestweg en trof toen een drugslab aan. Er wordt onderzoek gedaan, maar er is nog niemand aangehouden.

Lees het hele verhaal: Drugslab ontdekt in loods bij woning in Putten

Drugshandel onder jongeren neemt toe

Foto ter illustratie / Pxhere

Steeds meer minderjarigen in Gelderland handelen in of bezitten drugs. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Politie Oost-Nederland. Hoewel er verschillende organisaties zijn die alles op alles zetten om de jeugdige drugsdelinquenten op het juiste pad te houden, blijkt uit ervaring van scholen dat die strijd niet altijd even makkelijk is.

Lees het hele verhaal: Drugshandel onder jongeren neemt toe: 'Het is een wereld van geweld'

Syrisch stel zegt 'dankjewel Nederland'

Foto: St Jansdal Ziekenhuis

Wat mooi! Een Syrisch stel uit Putten heeft hun baby vernoemd naar koning Willem-Alexander. 'Op deze manier wil ik dankjewel Nederland zeggen', zegt de trotse vader in gesprek met Omroep Gelderland. In een speciale video stellen de ouders hun kersverse zoon voor aan Nederland.

Lees het hele verhaal: Syrisch stel noemt baby 'Willem-Alexander' en zegt 'dankjewel Nederland'