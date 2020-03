Gelderse scholen worstelen met examens: 'We wijken uit naar het theater'

Voor veel Gelderse scholen is het een worsteling om de schoolexamens af te nemen. De toetsmomenten mogen vooralsnog doorgaan van de minister, maar wel onder voorwaarden en dat is soms een heel gepuzzel. In Winterswijk wordt het examen wiskunde zelfs in het plaatselijke theater afgewerkt. 'Dan hebben we iets meer ruimte', zegt rector Wilma van Velden van scholengemeenschap Schaersvoorde in Winterswijk.

Update! De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan niet door, zeggen bronnen tegen de NOS. Scholen moeten op basis van de de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet.

De meeste Gelderse scholen laten de schoolexamens en tentamens van deze week en de komende weken zo veel mogelijk doorgaan. Er zijn geen lessen op de scholen, maar de examens die meetellen voor het eindcijfer mogen tot nader orde doorgaan van de minister voor het basis- en voortgezet onderwijs, Arie Slob.

De deelnemende leerlingen en begeleidend docenten moeten wel vrij van klachten zijn. Verder moeten de leerlingen tijdens het examen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.

Problemen bij praktische vakken

'Daarom wijken we met sommige schoolexamens uit naar het theater', zegt Van Velden. 'Dit ligt tegenover de school en biedt qua ruimte meer mogelijkheden.' Veel scholen proberen inventief te zijn met oplossingen voor het afnemen van examens. Maar in sommige gevallen is dat niet eenvoudig. Met name bij het vmbo en de ROC's zijn de praktische vakken nogal eens een probleem.

Verslaggever George Borghouts sprak met rector Van Velden:

'Wij hebben hier leerlingen voor wie het examen Zorg en Welzijn eigenlijk niet te doen is', legt Van Velden uit. 'De leerlingen moeten bij dit vak bijvoorbeeld een mitella bij iemand aanleggen. Dan kun je natuurlijk niet anderhalve meter afstand aanhouden. We gaan nog kijken wat we met dit soort examens gaan doen. Dat wordt waarschijnlijk ook veel maatwerk.'

Duidelijkheid over centrale examens

Sommige scholen nemen het zekere voor het onzekere. Zo liet het ROC A12 - met onder meer vestigingen in Ede en Arnhem - de leerlingen afgelopen week weten dat de examens tot nader order zijn opgeschort. Op MBO opleiding Helicon in Velp gingen vorige week de examens niet door. ROC Rijn IJssel dat onder meer in Arnhem zit laat de examens zo veel mogelijk doorgaan. Alleen de leerlingen die hun opleiding op sportcentrum Papendal volgen, kunnen daar niet meer terecht.

Naar verwachting neemt onderwijsminister Slob deze dinsdag een besluit over de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. Deze beginnen op donderdag 7 mei en duren tot en met 25 mei.

'Wij hopen heel erg dat er duidelijke informatie komt. Voor ons als school, maar vooral voor onze leerlingen. Want die zitten ook in een rollercoaster', zegt rector Van Velden van scholengemeenschap Schaersvoorde.

Geen eindtoets groep 8

De Gelderse leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven zich geen zorgen te maken over de eindtoets. Deze gaat namelijk niet door. De toets zou 15, 16 en 17 april worden gehouden. Slob liet vorige week al weten dat de voorbereidingstijd te kort wordt voor de basisscholen. Het definitieve schooladvies voor de leerlingen ligt sowieso bij de basisscholen, maar nu wordt de eindtoets dus niet meegewogen.

Voor sommige studenten van de HAN in Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit in Nijmegen is er op de korte termijn ook wat druk van de ketel. De collega-minister van Arie Slob - Ingrid van Engelshoven, die over het hoger onderwijs gaat - bepaalde afgelopen week dat het bindende studieadvies voor eerstejaars studenten wordt opgeschort naar het tweede jaar.

De studenten kunnen door het sluiten van de opleidingen niet voldoende studiepunten halen en daarom is niet te bepalen of ze hun opleiding na het eerste jaar kunnen vervolgen.

