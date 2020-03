Bezoekers bouwmarkten en tuincentra: 'Geen kijkers meer, alleen nog kopers'

Terwijl het afgelopen weekend en begin deze week nog flink druk was bij de bouwmarkten en tuincentra in Duiven, wordt het nu langzamerhand steeds rustiger. 'Mensen komen nu alleen om echt dingen te kopen en niet meer om gewoon te kijken', zegt Intratuin-directeur Wouter Nusselder.

Filerijden is er niet bij en je kunt met gemak een parkeerplek vinden bij de woonwinkels en bouwmarkten in Duiven deze vrijdag. De Ikea is eerder deze week al helemaal gesloten, andere winkels hebben soms aangepaste openingstijden en hebben hun horecagelegenheid gesloten.

Tijd voor de tuin

Bij een grote bouwmarkt die nog open is komen twee dames met hun handen vol plantjes naar buiten: 'We willen toch wat te doen hebben, want werken kan nu niet', vertellen ze. De één werkt normaal gesproken in de horeca bij de dierentuin en de ander in de reisbranche. 'En dat gaat nu niet, dus moeten we ons thuis en in de tuin maar vermaken'.

Ze maken zich vooralsnog geen zorgen als ze boodschappen doen, maar houden in de winkel wel netjes afstand van andere klanten. 'Dat is ook goed te doen. Het is zo groot en nu helemaal niet druk.'

Ook bij Intratuin is het anders dan anders. 'Wij krijgen normaal gesproken heel veel bezoekers die komen 'funshoppen' bij ons in de winkel, maar nu komen mensen doelgericht omdat ze echt iets willen kopen', vertelt directeur Nusselder.

Dat is volgens hem wel een verandering die hij de laatste dagen ziet. Minder dan de helft van het personeel is nodig. De zaak blijft open zo lang dat mag en kan. 'Natuurlijk hebben we al veel maatregelen genomen. De horeca zit dicht, onze kassa's zijn beschermd en we laten om de paar minuten omroepen dat mensen afstand moeten houden van elkaar', vertelt Nusselder.

Met een boog

Op de parkeerplaats van de bouwmarkt laadt een man nog even wat klusspullen in zijn auto. Hij werkt in Duitsland, zegt hij, en daar zit alles dicht. 'Dus ik ben blij dat ik hier nog naar toe kan.' Ook hij houdt klanten en verkopers op afstand. Iik loop met een boog om andere mensen heen en heb om te betalen gebruik gemaakt van de zelfscanner ', zegt hij, terwijl hij het portier van zijn auto open maakt. 'En dadelijk in de auto desinfecteer ik meteen mijn handen. Het flesje heb ik altijd bij me!'