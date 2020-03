Corona of geen corona, de kerkdienst gaat door in Nunspeet

Een paar weken geleden zat de Driestwegkerk in Nunspeet nog overvol. Maar alles is veranderd. De kerk is leeg. Om mensen verbondenheid te laten voelen worden de diensten van de kerk niet alleen uitgezonden via internet, maar ook op TV Nunspeet.

Tekst loopt door onder de video:

'We hebben ervoor gekozen om de kerkdiensten door te laten gaan komende week, maar dan zonder mensen in de kerk', legt Dick van Hemmen, praeses van de kerkenraad uit. 'Dat betekent dat we toch een redelijke mogelijkheid hebben om de mensen blijvend betrokken te houden bij onze gemeente.'

Midden in de samenleving

RTV Nunspeet benaderde verschillende kerken met de vraag of zij hun dienst op het tv-kanaal willen laten uitzenden. 'Eigenlijk is dat afgelopen zondag gekomen', vertelt Marcel Bonte van RTV Nunspeet. 'Toen de meeste kerken de deuren dicht hielden voor bezoekers.'

Hij vervolgt: 'Bij mij kwam het idee de kerken te benaderen. Een aantal kerken heeft een eigen camerasysteem, dus daar is makkelijk gebruik van te maken.

RTV Nunspeet is de publieke omroep van de gemeente Nunspeet. 'We staan midden in de samenleving en dat houdt ook in dat we in deze tijd dit soort dingen bij de mensen thuis willen brengen', aldus Bonte.

'God is liefde'

Hemmen: 'Mensen hebben toch behoefte aan zingeving. En ik denk dat bij veel mensen in onze gemeente het geloof een belangrijke rol speelt. Maar ook voor diegenen zonder geloofsachtergrond is er een boodschap van 'God is liefde'. Of je nou ziek of gezond bent, rijk of arm: God is er voor iedereen. Dat kunnen we op deze manier goed inzichtelijk maken.'