Vuilnismannen kúnnen geen afstand houden in de cabine

Afvalverwerker Suez erkent dat het een lastige situatie is voor de afvalverwerkers. Een woordvoerder zegt dat als een chauffeur of bijrijder op de vuilniswagen klachten krijgt, diegene niet meer in de cabine van de vuilniswagen mag stappen en naar huis moet. Andere maatregelen worden zo goed mogelijk opgevolgd.

Ook geeft het bedrijf aan dat huisvuil ophalen niet op een andere manier kan. Alleen bij bedrijfsvuil zijn er soms geautomatiseerde vuilniswagens, waarbij één vuilnisman in de cabine zit. 'We hebben handschoenen aan, kijk maar', zeggen vuilnismannen Rob Eggink en Alex Cornielje. Zij zijn vandaag samen aan het werk. 'En we wassen regelmatig de handen.' In de cabine proberen ze ver uit elkaar te zitten, maar anderhalve meter is het niet.

Geen afval bij gesloten bedrijven

Op de boorcomputer laten de vuilnismannen zien dat ze een nieuwe mogelijkheid hebben om terug te melden. Via de boordcomputer voorin de cabine van de vuilniswagen kunnen de mannen nu ook de optie kiezen: 'Corona, klant niet aanwezig/geen afval'. Door deze registratie weet het bedrijf welke bedrijven mogelijk gesloten zijn door corona en welke niet.