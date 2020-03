Monument voor omgekomen Spitfire-piloot in Herwen

Onderaan de dijk in de Puttmanskrib bij Herwen staat vanaf deze week een herdenkingsmonument voor de in 1940 omgekomen Engelse spitfire-piloot Mervyn Wheatley. Initiatiefnemer Sander Woonings is ruim drie jaar met het project bezig geweest. En ook al gaat de onthulling zondag niet door vanwege de coronacrisis, het monument is dan wel klaar en mensen kunnen het zien.

Op 22 maart 2020 is exact tachtig jaar geleden dat bij Herwen (gemeente Zevenaar) een Engels toestel werd onderschept door de Duitse Luftwaffe. 'Het was een zeer geheime Spitfire-fotoverkenner en de allereerste Spitfire die door gevechtshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren ging, in een periode dat voor Nederland de oorlog nog niet was begonnen', vertelt Sander Woonings bij het monument. Hij is bezig het informatiebord te plaatsen dat bij het monument hoort.

Fascinatie

'De piloot kwam hier vlakbij om het leven toen zijn parachute niet openging'. Woonings heeft ter nagedachtenis aan de Britse vlieger het initiatief genomen voor dit monument. 'Ik ben opgegroeid in Herwen en als kind kende ik het verhaal over de crash al. Iedereen in het dorp kent het. Ik heb me er uiteindelijk in vastgebeten, met dit als resultaat.' Woonings heeft de herdenkingszuil laten realiseren met hulp van verschillende sponsoren en de gemeente Zevenaar.

Uitstel

Zondag 22 maart zou het monument officieel onthuld worden. Hierbij zou familie van de piloot aanwezig zijn en zou er door nog vliegende Spitfires een zogenaamde Fly Past worden uitgevoerd. Dit gaat nu allemaal niet door. 'Ja, jammer natuurlijk. Maar ook heel logisch nu', zegt Woonings. 'We hebben de officiële onthulling verplaatst naar 4 oktober. Hopelijk kan iedereen die er zondag zou zijn, er dan ook zijn.'

Tot en met eind april is in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar nog een tentoonstelling te zien over de crash met de spitfire.

