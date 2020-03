Chocoladewinkel hoeft airco niet uit te doen om klagende bovenbuur

De woningverhuurder wilde dat chocoladewinkel Olala de airco binnen 48 uur zou uitschakelen. Volgens de rechter kan niet worden vastgesteld dat sprake is van enorme hinder.

Sinds december 2017 is de airco de huurder een doorn in het oog. Eind januari dit jaar overlegden de betrokken partijen al over verplaatsing van de airco, maar zonder succes. Dus besloot de verhuurder naar de rechter te stappen, om via de eigenaar van het winkelpand alsnog de airco stil te laten leggen.

Klacht laat gemeld

De eis van de klager is door de rechter in een kort geding afgewezen. De airco hoeft dus niet uit. De rechter kwam mede tot dat oordeel omdat de klacht laat gemeld was. De woningverhuurder liet pas in maart 2019 aan de chocoladewinkel weten dat zijn huurder last had van het apparaat, terwijl die huurder sinds eind 2017 al klaagde.

In overleg heeft Olala toen maatregelen genomen en investeringen gedaan. Binnen 48 uur de airco uitzetten kan niet, zegt de rechter. Het zou 'grote problemen veroorzaken voor de exploitatie van de chocoladewinkel'.