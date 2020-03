Markt Winterswijk sluit, Dinxperlo gaat wel door

De markt in Winterswijk van zaterdag is afgelast, maar die in Dinxperlo ging vrijdag gewoon door. 'Niemand snapt dit', zegt voorzitter Henk Achterhuis van de branchevereniging van Ambulante Handel. 'Het is in iedere gemeente anders. We begrijpen dat dit een crisistijd is, maar trek één lijn.'

Henk-Jan Freriks is marktmanager in Dinxperlo. Zij hebben de marktkraampjes vrijdag allemaal op veilige afstand van elkaar gezet en overal staan borden met instructies en er is desinfectiemiddel voor wie wil. Hij verbaast zich ook over het verschil dat gemaakt wordt tussen de markt en de supermarkt. 'Vanmorgen kwam een vrouw naar me toe die er schande van sprak dat we open gingen. Tien minuten later staat diezelfde vrouw in een rij met tien man in de supermarkt. Terwijl wij in in de open lucht staan.'

Veiligheidsregio

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk zegt dat hij zich genoodzaakt zag de markt daar te sluiten na overleg met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. 'Onzin', zegt Achterhuis van de branchevereniging van marktkooplui. 'Al die gemeenten verschuilen zich achter de boom die Veiligheidsregio heet, maar ze moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. Volgens het RIVM is de buitenlucht de beste plaats om nu te zijn. Maar overal worden markten gesloten en de supermarkten kunnen open blijven.'

De branchevereniging spande vorige week vrijdag een kort geding aan toen de markt in Dordrecht als een van de eersten dicht moest. Maar daar trokken ze aan het kortste eind. 'De rechter heeft helemaal niet inhoudelijk gekeken naar onze argumenten', zegt Achterhuis.

Buitenspel

Marktmanager Freriks ziet juist kansen voor de markt, nu de supermarkten moeite hebben met de bevoorradingen door het hamsteren. 'Ik heb al gehoord van supermarkten die de marktkooplui gingen bellen om te vragen of ze aan hen konden leveren.'

'Ja', valt Achterhuis hem bij. 'We hebben 800 groenteboeren die heel goed in dat gat zouden kunnen springen, maar die worden buitenspel gezet doordat overal de markten sluiten.'