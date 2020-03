Syrisch stel noemt baby 'Willem-Alexander' en zegt 'dankjewel Nederland'

Willem Alexander Kaymoz werd dinsdag om 9.03 geboren in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Inmiddels is de kleine thuis, waar goed voor hem wordt gezorgd.

Bekijk hier de reactie van ouders Ilham en Hussein:

'Dankjewel Nederland'

De ouders van Willem-Alexander, Hussein Kaymoz en Ilham Khudeir, kwamen zo'n drie jaar geleden naar Nederland. Ze vluchtten met hun twee kinderen voor de oorlog in Syrië. Via Turkije kwam het gezin in Ter Apel terecht. Ze verbleven daarna nog in verschillende azc's in het land en konden uiteindelijk in Putten gaan wonen.

Hussein en Ilham zijn ontzettend dankbaar dat ze nu in een veilig land wonen, legt vader uit. Een vriend vertaalt zijn woorden, want de Nederlandse taal is Hussein nog aan het leren op de inburgeringscursus. 'De kinderen kunnen hier naar school, iedereen is behulpzaam en ik slaap goed. Dat was in Syrië wel anders.'

Als 'bedankje' vernoemen de kersverse ouders hun zoon dus naar de Nederlandse koning.

Kledingmaker

In Syrië werkte Hussein als kledingmaker. 'Hij had een eigen zaak, die liep goed', legt de vriend uit. Dat werk wil hij zodra het kan - na de inburgeringscursus - weer oppakken.

Zie ook: Even geen corona: dit was het andere nieuws in Gelderland