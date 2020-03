Jeanette heeft het druk in haar stoffenwinkel: 'Elastiek om zelf mondkapjes te maken is uitverkocht'

Dit is Jeanette van den Hurk in haar stoffenwinkel op het Dorpsplein in Beneden-Leeuwen. Ze heeft nog veel aanloop van klanten. 'Steeds meer mensen die katoen en elastiek komen halen om zelf mondkapjes te naaien.'

Door de toegenomen vraag naar de stof is ze zelf ook maar even op zoek gegaan naar een goed patroon. Een vriendin heeft vast een voorraad genaaid. 'Van dubbele stof waar je een filter of tissue tussen moet doen en die moet je ook echt elke drie uur vervangen. En dan 's avonds in de kookwas', legt Jeanette uit.

Verslaggever Annemieke Schakelaar sprak met Jeanette van den Hurk:

Ze verkoopt ze tegen kostprijs: 2 euro. 'Ik wil er niets aan verdienen; zo zit ik niet in elkaar.' Terwijl we samen de mondkapjes bekijken, komt er een mevrouw de winkel in die er wel tien wil.

Iets te doen hebben

'Het gaat hard', zegt Jeanette. Na iedere klant desinfecteert ze het pinapparaat. 'Veel mensen komen ook wol halen en mooie stoffen, omdat ze nu thuis zitten en toch wat te doen willen hebben.' Zelf maakt Jeanette zich zorgen om haar moeder die in verpleeghuis Zorgcentrum St Barbara in Dreumel zit. 'Gisteren ben ik nog snel gegaan; ik had zo'n onderbuikgevoel dat ik móest gaan. Net toen ik wegging bij mijn moeder, kwam het bericht dat de verpleeghuizen ook op slot gaan voor bezoek.'

Haar moeder heeft een tia gehad en kan niet meer lopen. 'Maar met haar koppie is niet mis, dus ze begrijpt heel goed wat er aan de hand is, maar het blijft toch verdrietig dat ik nu niet naar haar toe kan. Gelukkig woont ze op de onderste etage en kan ik langslopen en even zwaaien.'