Voedselbank in Arnhem blijft 'gewoon' open

De telefoon staat roodgloeiend sinds er berichten de ronde gaan dat er voedselbanken sluiten. Maar niet de Voedselbank in Arnhem. 'Wij blijven gewoon open. Vanaf volgende week gaan we wel met minder uitgiftepunten werken', vertelt Caroline van der Sluis van de Voedselbank.

Het distributiecentrum aan de Bruningweg in Arnhem wordt voor een deel van de klanten het centrale uitgiftepunt. Klanten worden daar nog over geïnformeerd.

Dat sommige voedselbanken hun deuren sluiten komt omdat ze de bezetting wat betreft vrijwilligers niet rond krijgen. 'In Arnhem melden veel oudere vrijwilligers inderdaad af omdat ze bang zijn voor besmetting of ziek zijn. Aan de andere kant melden zich weer heel veel nieuwe jonge vrijwilligers aan. Dus bij ons is dat nu geen probleem', aldus van der Sluis.

Extra fruit

Ook de levensmiddelen zijn nog ruimschoots op voorraad. Nu de horecaleveranciers hun producten niet kwijt kunnen, hebben de mensen van de voedselbank deze week zelfs een extra mand met fruit gekregen. 'We weten natuurlijk niet wat er de komende weken gaat gebeuren, maar wij nemen onze zorgtaak heel serieus en zullen er alles aan doen om open te blijven.'

Met een bestand van ongeveer 1200 klanten in de regio, is dat ook heel belangrijk. 'Als je die nu laat vallen, heb je later nog een veel groter probleem.' Bovendien is Arnhem het distributiecentrum voor de hele provincie. 'We bevoorraden 26 voedselbanken in de regio en die willen wij ook niet in de steek laten.'

Voedselbanken in de regio

Andere Voedselbanken in de regio nemen ook allerlei maatregelen om open te blijven. Zo is er in Tiel een tent opgezet om de uitgifte te verzorgen. En in Doetinchem hebben ze hun vrijwilligers weer op peil. Daar bleek dat de dagbesteding, die normaal de uitgifte doet, niet meer kon helpen wegens alle maatregelen. Maar na een oproep melden zich tientallen nieuwe vrijwilligers.

Zie ook: Volop verse producten voor de voedselbank, maar toekomst is ongewis